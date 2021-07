യൂസഫലി സഹായിച്ചു; വാടക കുടിശികയുടെ പേരിൽ ജിസിഡിഎ പൂട്ടിച്ച പ്രസന്നയുടെ കട തുറന്നു

കൊച്ചി∙ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മറൈൻ ഡ്രൈവ് മഴവിൽപാലത്തിനു സമീപം വോക്‌വേയിൽ തന്തോണിത്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി പ്രസന്ന (54) ആരംഭിച്ച കട വാടക കുടിശികയുടെ പേരിൽ ജിസിഡിഎ പൂട്ടിച്ചത് തുറന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധിക്കൊപ്പം ജിസിഡിഎ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കട തുറന്നത്. നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദിവസങ്ങളായി വീട്ടിൽ പോകാതെ വോക്‌വേയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു പ്രസന്ന.



പ്രസന്നയ്ക്ക് സഹായവുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ.യൂസഫലി എത്തിയിരുന്നു. ഇവർ ജിസിഡിഎയ്ക്ക് വാടകയിനത്തിൽ നൽകാനുള്ള 9 ലക്ഷം രൂപയും കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി 2 ലക്ഷം രൂപയും അടക്കം 11 ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് യൂസഫലി അറിയിച്ചിരുന്നു.

മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകളെ പോറ്റാനായി മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ 5 വർഷം മുൻപ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് ശീതളപാനീയങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ചെറിയ കട നിർമിക്കാനുള്ള അനുമതി ജിസിഡിഎ നൽകിയത്. മുൻപ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇവർ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തിയിരുന്ന തട്ട് ജിസിഡിഎ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു.

ഉപജീവനമാർഗമില്ലാതായതോടെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കട നടത്താൻ സ്ഥലം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 3.25 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് പ്രസന്ന തന്നെയാണ് ചെറിയ കട നിർമിച്ചത്. ജിസിഡിഎയ്ക്ക് തറവാടക നൽകണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ കോവിഡും ലോക്‌ഡൗണും വന്നതോടെ കടപൂട്ടി. പിന്നീട് ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും വോക്‌വേ നവീകരണം തുടങ്ങിയതിനാൽ കട തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈ സമയത്തെയും മുൻപത്തെയും വാടക നൽകിയില്ലെന്നു കാണിച്ചാണ് ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു വച്ചു കട സീൽ ചെയ്തത്. ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ വാടക കുടിശിക അടച്ചുതീർക്കാമെന്നു കാണിച്ച് ജിസിഡിഎ സെക്രട്ടറിക്കു കത്തു നൽകിയെങ്കിലും അത് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും പ്രസന്ന ആരോപിച്ചിരുന്നു.

