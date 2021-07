അറിയില്ലെന്ന് വിജയരാഘവന്‍, മൗനത്തിൽ പി.സി.ചാക്കോ; വെട്ടിലായി എൽഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം∙ പീഡന പരാതി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണത്തപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്ന് എൽ‌ഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവന്‍. വാര്‍ത്തകളിലെ വിവരം മാത്രമേ അറിയൂ. വിശദാംശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു പ്രതികരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് എന്‍സിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.സി.ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടതില്ലെന്ന് എൻസിപി എംഎൽഎ തോമസ് കെ.തോമസ് നിലപാടെടുത്തു. പരാതി ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ മന്ത്രി അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ടിയിലെ രണ്ടുപേര്‍ തമ്മിലുളള വ്യക്തിവൈരാഗ്യം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇടപെട്ടത്. വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഉണ്ടായതാണു സ്ത്രീപീഡന പരാതിയെന്നും തോമസ് പറഞ്ഞു.



വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് പീഡന പരാതിയാണെന്ന് അറിയാതെ ആണെന്നാണു മന്ത്രി ശശീന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. പാര്‍ട്ടി പ്രശ്നമാണെന്നു കരുതിയാണു ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചത്. വിഷയം വേറെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഫോണ്‍ വച്ചു. പിന്നീട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. തുടര്‍നടപടികള്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി അന്വേഷിച്ചു തീരുമാനിക്കുമെന്നും ശശീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.



കുണ്ടറ സ്വദേശിനിയായ പരാതിക്കാരിയുടെ പിതാവിനെ മന്ത്രി വിളിച്ച് ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഫോണ്‍ സംഭാഷണമാണു പുറത്തുവന്നത്. എന്‍സിപി സംസ്ഥാന നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗമായ ജി.പത്മാകരനെതിരെയാണു പരാതി. നല്ല രീതിയില്‍ പരാതി ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കണമെന്നാണു മന്ത്രി ഫോൺ സംഭാഷണത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



English Summary: Minister AK Saseendran accused of intervening in molestation case filed against party leader; Leaders response