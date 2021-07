സിപിഎം ഓലപ്പാമ്പു കാട്ടി പേടിപ്പിക്കേണ്ട, പതറില്ലെന്ന് രമ; കേസെടുത്തു, സുരക്ഷ കൂട്ടി

വടകര∙ വധഭീഷണിയിൽ പതറില്ലെന്നു കെ.കെ. രമ എംഎൽഎ. ഓലപ്പാമ്പു കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ടെന്നു മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കു സിപിഎമ്മിനോടു പറയാനുള്ളൂവെന്നും മകൻ അഭിനന്ദിനെയും ആർഎംപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. വേണുവിനെയും വധിക്കുമെന്നു കാട്ടി വന്ന ഭീഷണിക്കത്തിൽ രമ പ്രതികരിച്ചു. എ.എൻ. ഷംസീർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ആർഎംപിക്കാർ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും കത്തിലുണ്ട്. റെഡ് ആർമി കണ്ണൂർ ആൻഡ് പിജെ ബോയ്സ് എന്ന പേരിലുള്ള കത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

‘ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കുകയോ തളരുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ. സഖാവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഇല്ലാതാക്കിയ സിപിഎം എന്ന പാർട്ടിക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ. അവരുടെ തെറ്റായ നയങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുപോലുള്ളവയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും. ആ സത്യാവസ്ഥ പൊതുസമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ തുറന്നുകാണിക്കും. ഈ കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുത്താമെന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹവും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും വേണ്ട’, അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ഭീഷണിക്കത്തിൽ വടകര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കെ.കെ. രമ എംഎൽഎയുടെയും എന്‍.വേണുവിന്‍റെയും വീടുകളില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ആര്‍എംപി ഓഫിസിലും കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് എസ്.പി. ഡോ. ശ്രീനിവാസ് അറിയിച്ചു.

