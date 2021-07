കൊല്ലം∙ ദുരന്തമുഖത്ത് തോളോടുതോള്‍ ചേര്‍ന്നു രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുമ്പോള്‍ കൂട്ടത്തിലൊരാള്‍ക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചാല്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആയാളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ ഏതറ്റംവരെ പോകും എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അഗ്‌നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഇ. എബിന്റെയും വര്‍ണിനാഥിന്റെയും കഥ. വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായി ഛര്‍ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വര്‍ണിയുടെ വായയില്‍ വായ ചേര്‍ത്ത് കൃത്രിമശ്വാസം നല്‍കിയാണ് എബിന്‍ അയാളെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നത്. രണ്ടു യൂണിറ്റുകളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരായതിനാല്‍ അന്നുവരെ തമ്മില്‍ കണ്ടിട്ടു പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എബിനും വര്‍ണിയും.

ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് കുണ്ടറ കോവില്‍മുക്കില്‍ കിണറ്റില്‍ കുടങ്ങിയ നാലുപേരെ പുറത്തെടുത്ത സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓഫിസര്‍മാരാണ് എബിനും വര്‍ണിയും. കിണര്‍ നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികളായ നാലുപേര്‍ കിണറ്റിലെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. നാലുപേരെയും ജീവനോടെ അഗ്‌നിരക്ഷാസേന പുറത്തെത്തിച്ചെങ്കിലും കുറച്ചുസമയത്തിനകം അവര്‍ക്കു ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു.



നൂറടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റില്‍ അപകടമുണ്ടായി ഏതാനും മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം അഗ്‌നിരക്ഷാസേന കുണ്ടറ യൂണിറ്റിലെ സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫിസര്‍ ഗിരീഷ്‌കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അവിടെയെത്തി. ജുബിന്‍ എന്ന റെസ്‌ക്യൂ ഓഫിസര്‍ ആദ്യം കിണറ്റിലിറങ്ങി. നെറ്റ് കെട്ടിയിറക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും കിണറിന്റെ അടിയില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ പോലും സ്ഥലമില്ലെന്നും മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ജുബിന്‍ മുകളിലെത്തി ആ വിവരം അറിയിച്ചു.



തുടര്‍ന്നാണ് എബിന്‍ കിണറ്റില്‍ ഇറങ്ങി കയറില്‍കെട്ടി ഒരാളെ മുകളില്‍ എത്തിച്ചത്. അവശനായ എബിന്‍ വിശ്രമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും കൊല്ലം കടപ്പാക്കട യൂണിറ്റില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ എത്തി. നാലാമത്തെ ആളെ മുകളിലെത്തിക്കാനാണ് വര്‍ണിനാഥ് ഇറങ്ങിയത്. അതില്‍ വിജയിച്ചെങ്കിലും ശ്വാസം കിട്ടാതെ വര്‍ണി അവശനായി. നെറ്റില്‍ കയറിയാണ് മുകളിലെത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും അബോധാവസ്ഥയിലായി.



സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ആര്‍ക്കോ അപകടം സംഭവിച്ചെന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ എബിന്‍ വീണ്ടും കിണറിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. വര്‍ണിയെ താങ്ങിയെടുത്ത് ആംബുലന്‍സില്‍ കയറ്റി. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ എബിന്‍ കൃത്രിമശ്വാസം നല്‍കിയതാണ് വര്‍ണിയെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പെരുമ്പുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. അവിടെ ചികിത്സതുടങ്ങി കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വര്‍ണിക്കു ബോധം തെളിഞ്ഞു. എബിന്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്കു മടങ്ങി. തന്റെ ജീവന്‍ എബിന്‍ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വര്‍ണി തന്നെ പറയുന്നു.



'കോവിഡ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടും വായില്‍ വായ ചേര്‍ത്ത് അയാള്‍ എനിക്കു ശ്വാസം തന്നു. വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ കൃത്രിമശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടയില്‍പ്പോലും ഞാന്‍ ഛര്‍ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു തുപ്പാന്‍ പോലും നില്‍ക്കാതെ അയാള്‍ വീണ്ടും എനിക്കു ശ്വാസം നല്‍കി. ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞാണ് ഞാന്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞത്.' തമ്മില്‍ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരുതല്‍ നല്‍കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും വര്‍ണിനാഥിനിന് മറുപടിയുണ്ട്. 'അത് ഒരേ യൂണിഫോം ഇട്ടവര്‍ക്ക് പരസ്പരമുള്ള ആത്മാര്‍ഥതയാണ്'.



ആ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് എബിന്‍ പറയുന്നത്: 'മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നത്, ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വെങ്കിട്ടരാമനോടാണ്. അദ്ദേഹം നിര്‍ബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷയില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു ക്ലാസെടുക്കാന്‍ എന്നെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ രംഗത്ത് നല്ല പരിചയമുള്ളതിനാല്‍ വര്‍ണിയെ കണ്ടപ്പോള്‍ത്തന്നെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണെന്നു മനസ്സിലായി. 90 ശതമാനവും ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു അവന്‍. ഒരു നിമിഷവും പാഴാക്കാനില്ലായിരുന്നു.



ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നതുവരെയും കൃത്രിമശ്വാസം നല്‍കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിവേഗം അവിടെയെത്തിച്ച ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവറെയും മറക്കാനാവില്ല. ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് വിവരങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ വര്‍ണി എബിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വിളിച്ചു. ജീവന്‍ തിരികെത്തന്നതിനു നന്ദി പറഞ്ഞു. തമ്മില്‍ നേരില്‍ക്കാണാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ വിശ്രമത്തിലാണ് വര്‍ണിനാഥ്.

നീരാവില്‍ വലിയാട്ടു വിള വീട്ടില്‍ എഡിസന്റെയും, കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടേയും മകനായ എബിന്‍ നാലു വര്‍ഷമായി അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മതിലില്‍ സ്വദേശിനി ജാസ്മിനാണ് ഭാര്യ. പാരിപ്പള്ളി ആനൂര്‍ വീട്ടില്‍ വിജയനാഥക്കുറുപ്പിന്റെയും ജ്യോതിഷയുടെയും മകനാണ് വര്‍ണിനാഥ്. ഭാര്യ ലക്ഷ്മിലാല്‍. മകള്‍ സാവിത്രി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമവാര്‍ത്തകളിലൊക്കെ തന്റെ പേര് മാത്രമാണ് വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ വര്‍ണിക്കു ശരിക്കും വിഷമം വന്നു. പരിചയമുള്ളവരെയൊക്കെ ഫോണ്‍ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു- 'എബിനാണ് യഥാര്‍ഥ ഹീറോ'.



English Summary : Story of how Abin saved another fire and rescue officer Varninath's life