പാതി വഴിയിൽ പാളം തെറ്റിയ വന്ദേ ഭാരത്; റെയിൽവേയുടെ ‘മുത്തി’ന് പുതുജീവൻ

കൊച്ചി∙ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുത്താണു വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ. മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കുമെന്നാണു പുതിയ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായ ചുമതലയേറ്റ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ ആദ്യ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന്. 2022 ഒാഗസ്റ്റിനുള്ളിൽ 10 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ സെറ്റുകളുപയോഗിച്ചു രാജ്യത്തെ 40 നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണു നിർദേശം. റെയിൽവേ സേവനങ്ങൾ ആധുനിക മുഖം കൈവരിച്ചുവെന്ന സന്ദേശം രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്.

ഇന്ത്യ 2018ൽ തദേശീയമായി നിർമിച്ച സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് വന്ദേഭാരത് (ട്രെയിൻ 18). ചെന്നൈ പെരമ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി 2 ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾ മാത്രമാണു ഇതുവരെ നിർമിച്ചത്. ഡൽഹി–വരാണസി, ഡൽഹി–കത്ര റൂട്ടുകളിലാണു ഇവ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം കൈവരിക്കാവുന്ന ട്രെയിനുകളാണിവ.



16 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിൻ സെറ്റിനു പ്രത്യേകമായി എൻജിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മെമു മാതൃകയിൽ 2 ഡ്രൈവർ കാബുകളും കോച്ചുകൾക്കടിയിൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങളുമാണുള്ളത്. ആദ്യ 2 ട്രെയിനുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും റെയിൽവേയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വടംവലിയിൽ വന്ദേ ഭാരത് ബലിയാടായി. പദ്ധതിക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും നേരിട്ടു.

വനേദ് ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിക്കുന്നു

സബർബൻ ട്രെയിനുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനത്തിനുള്ള കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു വന്ദേഭാരതിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഐസിഎഫ് വാങ്ങിയെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷേപം. മറ്റു കമ്പനികൾക്കു പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കരാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയാറാക്കിയെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ആക്ഷേപം. ഉന്നതതല സമിതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ആർഡിഎസ്ഒ) നൽകിയ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പിന്നീടു കരാർ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ റെയിൽവേ വലിയ താൽപര്യം കാണിച്ചില്ല.



മുൻപ് ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ മേധ സെർവോ ഡ്രൈവ്സിനു തന്നെയാണു 44 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്കു ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള പുതിയ കരാർ ലഭിച്ചത്. റെയിൽവേയിൽ കോച്ചുകളുടെ ചുമതല മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിനും ലോക്കോകളുടെ ചുമതല ഇലക്ട്രിക് വിഭാഗത്തിനുമാണ്. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ആരുടേതാണെന്ന മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ തർക്കമാണു പദ്ധതി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിലാക്കിയത്. 2018 ഒക്ടോബറിലാണു ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ പുറത്തിറക്കിയത്.



ട്രെയിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരു നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇഎംയു ഷെഡിൽ ചെയ്യുമെന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗവും അതല്ല കോച്ചിങ് ഡിപ്പോയിൽ വേണമെന്നു മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗവും നിലപാട് എടുത്തതും വിവാദമായിരുന്നു. ഒരു വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ നിർമിക്കാൻ 110 കോടി രൂപയാണു ചെലവു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കൂടാതെ റായ് ബറേലിയിലെ മോഡേൺ കോച്ച് ഫാക്ടറി, കപൂർത്തലയിലെ ആർസിഎഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇനി വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കും.



രാജ്യത്തു മറ്റു ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായെങ്കിലും റെയിൽവേ കോച്ചുകൾ ഇപ്പോഴും ജാംബവാന്റെ കാലത്തെ ഇരുമ്പു പാട്ടകളാണ്. വിമാനങ്ങൾ, ബസുകൾ, കാറുകൾ തുടങ്ങി സകല മേഖലയിലും മാറ്റം വന്നെങ്കിലും തുരുമ്പെടുത്ത, മഴവെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന, നല്ല സീറ്റുകളില്ലാത്ത ട്രെയിനുകളാണു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ശാപം. പൂർണമായും ശീതികരിച്ച, ഒാട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകളും റോട്ടേറ്റിങ് ചെയറുകളും കൂടുതൽ വേഗവും മികച്ച ഇന്റീരിയറുമുള്ള വന്ദേ ഭാരത് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ മടിച്ചിരുന്നവരെ കൂടി റെയിൽവേയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വന്ദേ ഭാരതിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാദങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി പാതി വഴിയിൽ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ നിർമാണം പാളം തെറ്റി.



രാജ്യവ്യാപകമായി കോച്ചുകളിൽ ആകെ വന്ന മാറ്റം ബയോ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ‌ പിടിപ്പിച്ചതാണ്. കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവാക്കി ബയോ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വൃത്തിയായെങ്കിലും ട്രെയിനുകളിൽ ജനറൽ കോച്ചുകളിൽ മൂക്കുപ്പൊത്തി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട്. ബയോ ടോയ്‌ലറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇനിയും ഏറെ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രക്കാർ നാലും അഞ്ചും ദിവസം ട്രെയിനിൽ ദുർഗന്ധവും സഹിച്ചു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതു നല്ല കാര്യമല്ല. വിമാന മാതൃകയിൽ വാക്വം ടോയ്‌ലറ്റുകളും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് ജർമൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമിച്ച സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകൾ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വൈകിയാണു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.



ശക്തി കൂടിയ എൻജിൻ, വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള മികച്ച ട്രെയിനുകൾ എന്നിവ നിർമിക്കുമ്പോഴും അവ ഒാടിക്കാനാവശ്യമായ ശേഷി കൂടിയ ട്രാക്കുകളില്ലെന്നതാണു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ദുര്യോഗം. 160 കി.മീ. വേഗം സാധ്യമാകുന്ന വന്ദേ ഭാരത് കൂടുതലും മണിക്കൂറിൽ 130 കി.മീ. വേഗത്തിലും അതിൽ താഴെയുമാണു ഇപ്പോൾ ഒാടിക്കുന്നത്. മികച്ച ശരാശരി വേഗം നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലെ 104 കിലോമീറ്ററാണ്. പുതിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് 200 കി.മീ. വേഗം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ നിർമിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു വേണ്ട ട്രാക്കുകൾ റെയിൽവേ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.

ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ എന്നീ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതകൾ മണിക്കൂറിൽ 130 കി.മീ. വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണു ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ പ്രധാന പാതകളിൽ വേഗം 160 കിമീ ആയി ഉയർത്തുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിസാമുദ്ദീൻ–ആഗ്ര സെക്‌ഷനിൽ മാത്രമാണു 160 കിമീ വേഗം സാധ്യമാകുന്നത്. സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ലെവൽ ക്രോസുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും കന്നു കാലികളും മനുഷ്യരും പാതയിൽ കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ പാതയ്ക്കിരുവശവും വേലിയോ മതിലോ നിർമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.



വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ 40 നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തുമോയെന്നാണു മലയാളികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടു 3 വർഷമാകുന്നതേയുള്ളൂ എന്നതു വച്ചു നോക്കിയാൽ സാധ്യതകൾ വിദൂരമാണ്. വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള ട്രെയിനുകളോടിക്കാനുള്ള വേഗം കേരളത്തിലെ ട്രാക്കുകൾക്കില്ലെങ്കിലും വേഗം കുറച്ചു ഒാടിക്കാൻ തടസമില്ല. 130 കി.മീ. വേഗത്തിൽ ചെന്നൈ വരെ ഓടിയെത്തുന്ന ട്രെയിൻ പിന്നീട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള 110 കി.മീ., 80 കി.മീ. വേഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒാടിക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ എറണാകുളം–ഷൊർണൂർ പാതയുടെ വേഗം കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നതാണു റെയിൽവേ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. വേഗം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.



തേജസ്, ശതാബ്ദി സർവീസുകളില്ലാത്ത ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണു കേരളം. തിരുവനന്തപുരം–കണ്ണൂർ ശതാബ്ദിക്കു വേണ്ടി ട്രയൽ റൺ വരെ നടത്തിയെങ്കിലും തുടർനടപടി ഉണ്ടായില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപത്‌ത മൂലം അത്തരം ട്രെയിനുകൾ ഒാടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണു പരാതി. പുതിയ ടെർമിനലുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ പക്കൽ പണവുമില്ല. കൊച്ചുവേളി സ്റ്റേഷൻ വികസനം, എറണാകുളം മാർഷലിങ് യാഡ് ടെർമിനൽ, നേമം ടെർമിനൽ എല്ലാം കടലാസിൽ തന്നെയുണ്ട്.



