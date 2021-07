വ്യാജക്കള്ള്: ദിവസ ലാഭം 3.5 ലക്ഷം വരെ; പൊലീസിന് ‘ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും’

പാലക്കാട് ∙ സ്പിരിറ്റും വിവിധ ദ്രാവകങ്ങളും പൊടികളും ചേർത്തും കള്ള് ഉണ്ടാക്കിയും കലക്കുകള്ളുണ്ടാക്കിയും കള്ളുഷാപ്പുകളിലൂടെ തടസമില്ലാതെ കച്ചവടം നടത്താൻ അബ്‌കാരി ലോബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകുന്ന മാസപ്പടിയെക്കുറിച്ചു കാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ, അതുക്കും മേലെയാണ് ഈ ബിസിനസ് വിജയകരമായി നടത്താൻ കൊടുക്കേണ്ട വൻതുക എന്നാണ് പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി അണക്കപ്പാറ വ്യാജകള്ളുനിർമാണകേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നുകിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ, മാസപ്പടി കൂടാതെയാണ് ഈ പണമിടപാട്. മാസപ്പടി കവർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് വകുപ്പിനുളളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

പാൽനിറവും നുരഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പതയുമാണ് സൂപ്പർകള്ളിന്റെ ലക്ഷണമെങ്കിൽ, തെങ്ങിൽ നിന്നല്ലാതെ അതുണ്ടാക്കാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ചെലവു കുറച്ചല്ലെന്നു കേസിലെ പ്രധാനപ്രതിയും അണക്കപ്പാറകേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാരനുമായ സോമൻ നായർ എന്ന സോമശേഖരൻ നായർ വിജിലൻസിനോടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിജിലൻസിനോടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സാക്ഷാൽ കള്ള് സ്ട്രോങ് ആക്കാനാണ് സ്പിരിറ്റ് കലക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളും കുടുംബങ്ങളും ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന പാലക്കാടൻ കള്ളുമേഖലയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി മാറിയ വ്യാജനിർമാണകേന്ദ്രത്തിനു എക്സൈസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കം നല്ലൊരുവിഭാഗം കൂട്ടുനിന്നുവന്നാണു അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സോമൻ നായരുടെ മാസപ്പടിഡയറിയിൽ കയറിക്കൂടിയ എക്സൈസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെ സസ്പെൻഡ്ചെയ്തതിൽ തീരുന്നില്ല നടപടികൾ. സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോക്കു കൈമാറി മന്ത്രി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.10 വർഷത്തിലേറെയായി, ഘട്ടംഘട്ടമായി വളർന്ന ഈ കള്ളുനിർമാണകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു മാസപ്പടി വാങ്ങിയതിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുപ്രവർത്തകരുമുണ്ടെന്നാണു രേഖകളിൽ നിന്നുളള വിവരം.

എക്സൈസുകാർക്ക് കൊടുത്തത് മാസപ്പടിയാണെങ്കിൽ പൊലീസുകാർക്ക് ‘ഫെസ്റ്റിവെൽ അലവൻസ്’ എന്നപേരിലാണ് സോമൻ നായർ അതു നൽകിയത്. വിരമിച്ച എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാസപ്പടി വാങ്ങിവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി നടത്തിയതിനാൽ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയുളള വ്യാജകള്ള് നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഇടപാടുമായി പരോക്ഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ രണ്ടു റേഞ്ചിലെയും സിഐ ഓഫിസിലെയും വനിതകൾ അടക്കമുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മിക്കവരെയും സസ്പെൻഡു ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനൗദ്യോഗികമായി പറയുന്നു. ബാക്കി, നടപടി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്നാണു അവരുടെ നിലപാട്. മാസപ്പടിക്കാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്മിഷണർ ഓഫിസ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് കൈമാറി.

∙ ‘കലക്കുന്നത് എന്റെ പണി, പിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും’

കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ സോമൻനായരുടെ പൂർവകാലം പാരലൽകോളജ് അധ്യാപകന്റേതാണ്. 40 വർഷം മുൻപ് പാലക്കാട് എത്തി ചാരായഷാപ്പു നടത്തിപ്പുകാരുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ച്, ചാരായ നിരോധനത്തോടെ, സ്വന്തമായി കളളു ബിസിനസിലേക്കു കടന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധജില്ലകളിലേക്കുളള കള്ളു എത്തിക്കുന്ന ചിറ്റൂരിലെ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആദ്യ പ്രവർത്തനം.

ഇത്രയും വർഷമായെങ്കിലും ഇന്നും കള്ളുഷാപ്പ് ലൈസൻസിയല്ലെന്നു ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സോമൻ നായർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കളളുഷാപ്പ് ലൈസൻസികളുടെ സംഘടനയുടെ ജില്ലാപ്രസിഡ‍ന്റായി സാമൂഹിക സേവനം നടത്തി. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ കള്ളിൽ സ്പിരിറ്റുകലർത്തിയുള്ള വിൽപനയും വിതരണവും ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആരും പിടികൂടിയില്ല. വിവരം കിട്ടിയെത്തിയ ഇന്റലിജൻസിന് ഉൾപ്പെടെ മാസപ്പടിയും കിഴിയുമൊക്കെ നൽകിയതോടെ ബാധകളൊഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ മുട്ടാൻ വന്നവരോട് സോമൻനായർ മേൽസ്വാധീനത്തിലൂടെ തിരിച്ചുമുട്ടി.

‘കലക്കുന്നത് സോമൻ നായരുടെ പണിയാണ്, പിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പണിയു’മെന്നുവരെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറുപടികൊടുക്കാൻ മാത്രം സംരക്ഷണം വ്യാജകള്ളുനിർമാണകേന്ദ്രത്തിന് എക്സൈസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതായാണു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ജില്ലയിലെ ഇന്റലിജൻസ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാസപ്പടി പുസ്തകത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു വിവരവും ചോരില്ലെന്നും ഉറപ്പായി.എന്നാൽ കവർ വാങ്ങാത്ത ഒന്നു രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേന്ദ്രം മണത്തറിഞ്ഞ് മുകളിൽ ബോധിപ്പിച്ചെങ്കിലും, വ്യാപകമായി പരിശോധിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടികൾ.

വടക്കഞ്ചേരി അഞ്ചൂമൂർത്തിമംഗലത്തെ കള്ളുപരിശോധനാചെക്പോസ്റ്റും സോമൻനായരുടെ കെട്ടിടത്തിലായതിനാൽ അണക്കപ്പാറയിലെകള്ള് രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ ചെക്പോസ്റ്റ് കടന്നുപോയി. വകുപ്പിലെയും പൊലീസിലെയും പൊതുപ്രവർത്തകരിലെ ചിലരും സോമൻ നായരുടെ വിരുന്നിലും പടിയിലും സന്തോഷത്തിലുമായിരുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് വീതംവയ്പിന്റെ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണു സൂചനകൾ.

∙ ലീറ്ററിന് ഫീസ് ഒരു രൂപ, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 15 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് കള്ളിന്റെ പേരിലുളള വ്യാജകച്ചവടം സജീവമായി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടേക്കുളള നിയമനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റലിജൻസ്, പ്രിവന്റീവ് തസ്തികകളിലേക്കു ലേലംവിളിയാണെന്നും പരസ്യമല്ലാത്ത രഹസ്യമാണ്. ഇവരിൽ പ്രധാനികളെ കൈയിലെടുക്കുന്നതിൽ സോമൻനായർ വിജയിച്ചുവന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഒരു ഷാപ്പ് ലൈസൻസും പെർമിറ്റും എടുക്കാൻ തുടക്കത്തിൽതന്നെ എക്സൈസ് റേഞ്ച്, സിഐ, ജില്ലാ ഓഫിസിൽ(ഡിസി) ശരാശരി രണ്ടുലക്ഷം രൂപ കൈമടക്കണമെന്നാണു കണക്ക്. ആറുമാസത്തേക്കാണു ചിറ്റൂർ തേ‍ാപ്പിൽ നിന്നു 2.5 ലക്ഷം ലീറ്റർ കളളുവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞു അതുപുതുക്കുമ്പോൾ പുതുക്കിയ നിരക്കിലാണു മിക്കവാറും പടി നൽകേണ്ടത്. ഇതിനു സിഐ ഓഫിസിൽ അപേക്ഷ നൽകണം. അത് റേഞ്ച് ഓഫിസിൽ പരിശോധിച്ച് വീണ്ടും സിഐ ഓഫിസിലേക്കു വിടും. അവിടെ നിന്നു ഒകെ പറഞ്ഞാൽ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസിലേക്കു പരിശോധനക്കു പോകും. പെർമിറ്റു ലഭിക്കാൻ ഒരു ലീറ്റർ കള്ളിന് സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് ഒരു രൂപയാണ്. ഇത് ആറുമാസത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ എക്സൈസിന്റെ മൂന്ന് ഓഫിസുകളിലും ഒരു ലീറ്റർ കള്ളിന് ലൈസൻസി പടിയായി നൽകേണ്ടത് 15 രൂപയാണ്.

∙ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 5 ലക്ഷം മുതൽ 11 ലക്ഷം വരെ

ഓഫിസർമുതൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർക്കുവരെ മൊത്തം തുകയുടെ ഇത്രശതമാനം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരോ ഓാഫിസിലും പങ്കിട്ടെടുക്കുകയെന്നാണു വിവരം. അതനുസരിച്ച് റേഞ്ച്, സിഐ, ഡിസി ഓഫിസുകളിൽ സിവിൽ ഓഫിസർ തസ്തികയിലുളളവർക്കു ശരാശരി 5 ലക്ഷം രൂപ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ കിട്ടും.

എസ്ഐക്ക് 8 ലക്ഷം, എഎസ്ഐക്ക് 6 ലക്ഷം, ഡിസി ഓഫിസിൽ 11 ലക്ഷം രൂപ വരെയുമാണ് കൊടുക്കുക. ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും മൂന്ന് ഓഫിസിലും ഈ തുക പടി നൽകിയാണ് പെർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതെന്ന വിവരം എക്സൈസിൽ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്നതെന്നത് വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുകളില്ല, മായമില്ല, ബാധ്യതയില്ല എല്ലാം ഒകെ എന്നുളള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചെലവാണിത്.

അപ്പോൾ ഈകളളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് മറുചോദ്യം ഉയരുന്നത്. ഒരോ പുതുക്കലിനും നിരക്കു പുതുക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് കളളുനിർമാണം തടസങ്ങളില്ലാതെ നടത്താൻ കൊടുക്കുന്ന പതിവു മാസപ്പടി. അതു മിക്കവരും നേരിട്ടുവന്നു വാങ്ങും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഓഫിസുകളിൽ തുക കവറായി എത്തിച്ചിരിക്കും.

∙ ദിവസ ലാഭം 3.50 ലക്ഷം രൂപവരെ

രണ്ടുവർഷമായി അണക്കപ്പാറ കളളുനിർമാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലാഭം ദിവസം 3.50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെന്നാണു പ്രതികളിൽ പലരും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ നിന്നു ജൂണിൽ രണ്ടു തവണ 38,000 രൂപ വീതം പടി നേരിട്ടു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോമൻനായരുടെ ഓഫിസിലെ കംപ്യൂട്ടറിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ 2020–21 വർഷം മാസപ്പടി നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് വിജിലൻസ് എസ്പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി കണ്ടെടുത്തത്.

മാസപ്പടി വാങ്ങിയിരുന്ന മേഖലയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളും അതിലുണ്ട്. സാധാരണ നാലു കന്നാസ് സ്പിരിറ്റു വരെ കലക്കിയാണ് വ്യാജകള്ളു നിർമിച്ചിരുന്നതെന്ന് സോമൻ നായർ അന്വേഷണസംഘത്തോടു പറഞ്ഞത്. ലോക്ഡൗണിൽ മദ്യമേഖല മുഴുവൻ അടഞ്ഞതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു കൂടുതൽ സ്പിരിറ്റ് എത്തിച്ച് നിർമാണം വിപൂലീകരിച്ചു. നന്നായി വിറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞമാസം 27 ന് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നും എക്സൈസിലെ ചില റേഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇവിടെ പാർട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇടപാട് നടത്താൻ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഓണം, ക്രിസ്മസ്–പുതുവൽസരത്തിനും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു പ്രത്യേകം കിഴിയുണ്ട്.

ചെക്പോസ്റ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് 250 രൂപ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന ആശ്വാസമുണ്ട്. പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ, ആലത്തൂർ, തൃശൂരിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, അന്തിക്കാട്, തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയമനം ലഭിക്കാൻ നല്ല തുക മുടക്കണം. ഇതിനുസഹായിക്കുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് നിശ്ചിത വിഹിതം എന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ.

∙ പടി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തും

കള്ളുഷാപ്പുമേഖലയിലെ സംഘടനകൾ മുഖേനയാണ് ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാസപടി എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണു കേസിൽ ലഭിച്ച വിവരം. ഒരുപടിയും വാങ്ങാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അബ്കാരി ലോബി മോശമായാണ് പെരുമാറുക. അവരെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ പരമാവധി ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. ഒറ്റുകാരനെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കും. ജില്ലയിലെ ഇന്റലിജൻസിൽ ജോലിചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു അണക്കപ്പാറ വ്യാജകള്ളുനിർമാണകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണവിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ കീഴിലുളള സ്റ്റേറ്റ് എൻഫോഴ്സമെന്റ് വിഭാഗം ടീം ലീഡർ ടി.അനികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം 27 പുലർച്ചെ രണ്ടു മുതൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വൻ ഇടപാടുകൾ പുറത്തുവന്നു. ജില്ലാഎക്സൈസിന് ഒരു സൂചനയും നൽകാതെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ. കലക്കുകളളും, കന്നാസുകളിലായി സൂക്ഷിച്ച സ്പിരിറ്റും റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പങ്കുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചതോടെ എക്സൈസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി അബ്കാരി–ഉദ്യോഗസ്ഥബന്ധം അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിഷണർ എ‍ഡിജിപി എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണൻ വിജിലൻസ് എസ്പിയെ നിയമിച്ചു. കേസ് അന്വേഷണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും കൈമാറി. അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. നടപടിയുടെ പുരോഗതി കമ്മിഷണർ ദിവസവും നേരിട്ടു വിലയിരുത്തി..

∙ കേസ് വഴിതിരിച്ചു വിടാനും ശ്രമം.

കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിടാനും നടപടികൾ ശക്തമാകാതിരിക്കാനും സംഘടനാതലത്തിൽ നീക്കങ്ങളും സമ്മർദ്ദവും നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. കമ്മിഷണറുടെ ശക്തമായ നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ പിൻതുണ ലഭിച്ചതോടെ 13 പേർ സസ്പെൻഷനിലായി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി കെ.എ.നെൽസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

മൊത്തം 21പ്രതികളിൽ 9 പേരാണ് റിമാൻഡിൽ. ബാക്കിയുളളവർ ഒളിവിലും. ഇതിനിടെ അണക്കപ്പാറ കേന്ദ്രത്തിനെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഭീഷണിയും ഉയർന്നു. ഇടപാടിൽ പങ്കാളികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതലത്തിലും അല്ലാതെയും കൂടുതൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന

ഒരുദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിൽ സോമൻ നായർ പറഞ്ഞത്: കള്ളുകച്ചവടം നടത്തുന്ന അത്ര ചെലവും പ്രയാസവും മറ്റൊന്നിനുമില്ല. വലിയ ലാഭമുണ്ടാകുമെങ്കിലും വിലപേശിയാണു ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെ പണം വാങ്ങുക. മറ്റു വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ തവണ അതു വേണ്ടിവന്നേക്കാം.. എന്നാൽ ഇതിൽ പണം എപ്പോൾ ചോദിക്കുമെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. കണ്ടറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താം.

English Summary: Investigation reveals nexus between officials and culprits in Anakkappara toddy adulteration case