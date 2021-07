പെഗസസ് ആളിക്കത്തുന്നു; രണ്ടാം ദിവസവും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നിർത്തിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോൺ ചോർത്തലിനെച്ചൊല്ലി പാർലമെന്റിൽ രണ്ടാം ദിവസവും ബഹളം. ലോക്സഭ ഉച്ചയ്ക്കു 2 വരെയും രാജ്യസഭ 12 വരെയും നിർത്തിവച്ചു. സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം ബഹളമുണ്ടാക്കി.

എളമരം കരീം, കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവരടക്കമുള്ളവർ രാജ്യസഭയിലും ഹൈബി ഈഡൻ, മാണിക്കം ടാഗോർ എന്നിവരടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭയിലും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിച്ചയുടൻ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലേക്കിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.



∙വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തീരുമാനിച്ചു.

∙കോൺഗ്രസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദത്തിനു പിന്നിലെന്നും തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ നുണയുടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

∙ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പെഗസസ് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തും.

∙ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ചു വിശദീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സഭയിലെ കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗം വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസെക്രട്ടറി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കും.

