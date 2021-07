ബെംഗളൂരു ∙ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ‘ഓപ്പറേഷന്‍ താമര’യ്ക്കും ഇസ്രയേൽ നിർമിത ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ എച്ച.്ഡി.കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാന്‍ ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി, സിദ്ധരാമയ്യ, ജി.പരമേശ്വര എന്നിവരുടെ പേരുകളാണു പെഗസസ് പട്ടികയിലുള്ളത്.

അതിനിടെ, പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദത്തിൽ രണ്ടാം ദിവസവും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും പ്രതിപക്ഷം സ്തംഭിപ്പിച്ചു. വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കു സർക്കാർ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണു പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെത്തുടര്‍ന്നു ലോക്സഭ ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്കു പിരിഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ച യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം.



English Summary: Pegasus link to toppling of Cong-JD(S) govt in Karnataka? Many phones on tapping list