കോൺഗ്രസ് ക്ഷയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ആശങ്ക ‍ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്: കടന്നാക്രമിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയെന്നത് ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിന് ദഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അസം, ബംഗാൾ, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരാജയത്തിനുശേഷം കോമാ അവസ്ഥയിൽനിന്നു പുറത്തെത്താൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപി എംപിമാരുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി.

സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ യഥാർഥ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എംപിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ പ്രതിപക്ഷം നുണകൾ നിറയ്ക്കുമെന്നും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെയും നിർഭാഗ്യകരമായുമാണ് കോൺഗ്രസ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്ത് വാക്സീൻ ക്ഷാമമില്ല, പക്ഷേ, അതു മറച്ചുവച്ച് കോൺഗ്രസ് മനപൂർവം പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. അതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽപ്പോലും 20 ശതമാനത്തോളം മുൻനിര പ്രവർത്തകർ വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളവരാണ് തങ്ങളെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്ത. ജനവിധി എതിരാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സ്വയം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അവർ പകരം നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്.

സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം നടത്തുന്ന ജൂലൈ 24നും 25നും റേഷൻ കടകളിലേക്കു പോകണമെന്ന് എംപിമാരോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചാരണങ്ങളെ നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

