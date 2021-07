ആർജെഡിയിൽ തലമുറ മാറ്റം; തേജസ്വി യാദവിനെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റാക്കാൻ നീക്കം

പട്ന∙ തേജസ്വി യാദവിനെ ആർജെഡി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി നിയോഗിക്കാൻ നീക്കം. സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലെ തലമുറ മാറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ലാലു യാദവ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചു. ബിഹാർ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്നു രാജി നൽകിയ ജഗദാനന്ദ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ലാലു യാദവിനെ കണ്ടു ചർച്ച നടത്തി. ആർജെഡി ബിഹാർ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ലാലുവിന്റെ മൂത്ത മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിനെ നിയമിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.



കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ മൂന്നര വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ലാലു യാദവ് പാർട്ടി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്തിടെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ലാലു യാദവ് അനാരോഗ്യം കാരണം ന്യൂഡൽഹിയിൽ മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെ വസതിയിൽ വിശ്രമത്തിലാണ്.

ബിഹാർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും തേജസ്വി യാദവ് പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കുന്നില്ല. തേജസ്വിയും സഹോദരൻ തേജ് പ്രതാപും പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അമ്മ റാബ്റി ദേവിക്ക് പാർട്ടി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയുണ്ട്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഐക്യ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ തേജസ്വി യാദവ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടണമെന്നാണു ലാലുവിന്റെ താൽപര്യം. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പലപ്പോഴും അലോസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകി തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം.

