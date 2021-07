അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതിക്കുനേരെ റോക്കറ്റാക്രമണം: 3 റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചു

കാബൂൾ∙ ഈദ് പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്കിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷറഫ് ഗനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്കുനേരെ റോക്കറ്റാക്രമണം. മൂന്നു റോക്കറ്റുകള്‍ വീടിനു സമീപം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അതീവ സുരക്ഷാമേഖലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രാര്‍ഥനയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രാര്‍ഥന തടസമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നു.

ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വക്താവ് മിർവയ്സ് സ്റ്റാനിക്സായി അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. കാബൂളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്രമണം നടന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് യുഎസ്, നാറ്റോ സൈന്യങ്ങളുടെ പിന്മാറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അക്രമസംഭവങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നത്. സേനാ പിന്മാറ്റത്തോടെ താലിബാനും അഫ്ഗാൻ സേനയും തമ്മിൽ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചതാണു രാജ്യത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കിയത്. യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങൽ 95 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. ഓഗസ്റ്റ് 31ഓടെ സമ്പൂർണമാകും.

English Summary: Three rockets hit near Afghanistan presidential palace ahead of Eid-al-Adha