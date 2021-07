കൊല്ലം∙ പീഡന പരാതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമാണു പൊലീസ് തന്നെ വിളിച്ചതെന്നു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്റെ ഇടപെടെലിനെ തുടര്‍ന്നു വിവാദമായ കേസിലെ പരാതിക്കാരി. മനോരമ ന്യൂസ് കൗണ്ടര്‍ പോയിന്റിലാണു പരാതിക്കാരിയുടെ പ്രതികരണം. പരാതി അന്വേഷിക്കുക എന്ന ധര്‍മം പൊലീസ് ചെയ്തില്ല.



കേസ് ഒതുക്കി തീര്‍ക്കാനാണ് മന്ത്രി വിളിച്ചത്. തന്നെ മോശക്കാരിയാക്കാനാണ് എന്‍സിപി നേതാക്കള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കി. പി.സി.ചാക്കോയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജില്‍ പരാതി സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. നേത്യത്വത്തെ അറിയിക്കാമെന്നു മാത്രമാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ പീഡന പരാതിയില്‍ കുണ്ടറ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. എന്‍സിപി നേതാവ് ജി.പത്മാകരന്‍, കുണ്ടറ സ്വദേശി രാജീവന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസ്. വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പില്‍ രാജീവ് അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതിക്കാരി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.സി.ചാക്കോ നാളെ ശരദ് പവാറിനെ കാണും.

English Summary: Lady slams Minister Saseendran again, says police called after newsbreak