ഭർത്താവ് ബലമായി ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചു; ആന്തരികാവയവങ്ങൾ ഉരുകിയ നിലയിൽ യുവതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭർത്താവും ഭർതൃ സഹോദരിയും ചേർന്ന് യുവതിയെക്കൊണ്ട് ബലമായി ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറിലാണ് സംഭവം. 25കാരി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ (ഡിസിഡബ്ല്യു) അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാൽ ഗ്വാളിയോറിലെ അധികൃതർക്കും മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാനും എഴുതി.

ग्वालियर की लड़की को उसके पति ने ऐसिड पिलाया जिससे उसके अंग जल गए। MP में FIR हल्की हुई & अब तक कोई अरेस्ट नही हुआ। लड़की का इलाज हम दिल्ली में करवा रहे है & उसके बयान भी SDM के सामने करवाए है। ये भयानक फ़ोटो इस आस से डाली है की @ChouhanShivraj जी अपराधियों को अरेस्ट करवाएँगे! pic.twitter.com/eUDTabvPN4 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) July 20, 2021

ജൂൺ 28നായിരുന്നു സംഭവം. അയൽക്കാരാണ് യുവതിയെ ഗ്വാളിയോറിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനം എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി വളരെ ദുർബലമായാണ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസിഡ് ആക്രമണം എന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും സ്വാതിയുടെ ഇടപെടലോടെ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തതായി ഗ്വാളിയോർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആസിഡ് ആക്രമണം കൂടാതെ കൊലപാതക ശ്രമവും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ അവസ്ഥ മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 18നാണ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷന്റെ 181 എന്ന ഹെൽപ്‌ലൈനിൽ സഹോദരൻ പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് സ്വാതി മാലിവാൽ ഇടപെട്ടത്.

Update -



दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल के एक्शन के बाद हरकत में आई मध्य प्रदेश सरकार। एफआईआर में जोड़े एसिड अटैक और हत्या के प्रयास के सेक्शन। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। pic.twitter.com/zx8SQVxW9m — Delhi Commission for Women - DCW (@DCWDelhi) July 20, 2021

ആന്തരികാവയവങ്ങളെല്ലാം ഉരുകിയ നിലയിലാണ്. യുവതിക്ക് കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ കഴിയില്ല. നിരന്തരം രക്തം ഛർദിക്കുന്നു. സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുൻപാകെ യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇതു ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ മർദിച്ചെന്നും അവർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് യുവതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആസിഡ് കുടിപ്പിച്ചത്.

