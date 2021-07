കടബാധ്യത: തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാപാരി തൂങ്ങിമരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ മലയിൻകീഴ് പിടാരം ജംക്‌ഷനിൽ കട നടത്തിയിരുന്ന വ്യാപാരി വിജയകുമാർ (56) തൂങ്ങിമരിച്ചു. വീടിനു പിൻവശത്താണ് തൂങ്ങിമരിച്ചത്. മൃതദേഹത്തിനു സമീപത്തുനിന്ന് ആത്മഹത്യാകുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തു.

ആത്മഹത്യാകുറിപ്പിൽ കടബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മലയിൻകീഴ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിജയകുമാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Man commits suicide over financial crisis in Thiruvananthapuram