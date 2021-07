‘വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു’; നിയമസഭയിലെ അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒറ്റയുത്തരം

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിലെ അക്രമ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല. പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ച 5 ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു’.

കെ.എം. മാണി 2015 മാർച്ച് 13ന് നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ചോദ്യം നിയമോപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. നിലവിലെ രണ്ടു മന്ത്രിമാരും മുൻ സാമാജികരും വിചാരണ നേരിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമവകുപ്പിന്റെയും അഡ്വ. ജനറലിന്‍റെയും നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം– വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു.



കേസിൽ ലഭിച്ച നിയമോപദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു എന്നാണ് മറുപടി. പൊതുമുതലും സ്വകാര്യ സ്വത്തും നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ നിയമ നിർമാണം നടത്തിയ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾതന്നെ അത് ലംഘിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. കേസ് എഴുതി തള്ളുന്നത് അക്രമസംഭവങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ്.



നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രവണത സർക്കാർ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി– വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു. നിയമസഭയിൽ അക്രമം നടത്തി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച എംഎൽഎമാർക്കു മാപ്പു കൊടുക്കാനാകില്ലെന്നു സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എംഎൽഎമാരുടെ രീതി ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും വിചാരണ നേരിടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.



English Summary : CM Pinarayi Vijayan gave single answer to 5 questions raised by opposition in Kerala Assembly Ruckus issue