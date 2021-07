ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഡ്രോൺ: വെടിവച്ചിട്ടു, സ്ഫോടക വസ്തു കണ്ടെത്തി

ജമ്മു∙ ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെ കശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഡ്രോൺ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ കനചക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയ ഡ്രോണിനെ വെടിവച്ചിട്ടു. ഡ്രോണില്‍നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതേയുള്ളൂവെന്നു ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച കശ്മീരിലെ സത്‍വാരി മേഖലയിലും അജ്ഞാത ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈ 16ന് ജമ്മു എയർ ബേസിനെ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാനും ശ്രമമുണ്ടായി. ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം കശ്മീരിൽ എൻഎസ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആന്റി– ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

ജമ്മുവിലേതിനു സമാനമായി രാജ്യത്തെ മറ്റ് പ്രധാന എയർ ബേസുകളിൽ ആക്രമണമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വ്യോമസേനയും മുൻ‌കരുതലെടുത്തു. ജമ്മു എയര്‍ ബേസ് സംഭവത്തിനുശേഷം കശ്മീരിൽ ഡ്രോണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതു വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഎസ്എഫും സൈന്യവും ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിടാറാണു പതിവ്.

