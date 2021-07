തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഒമാന്‍ തീരത്തുനിന്ന് കേരള തീരത്തേക്കെത്തിയ 'ലുബാന്‍' കൂനന്‍ തിമിംഗലത്തിന്റെ (ഹമ്പ്ബാക്ക് വെയ്ല്‍) വഴി അന്വേഷിച്ചുപോയ ഗവേഷകരാണ് കേരളതീരത്തെത്തിയ നീലതിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നീണ്ട ശംഖനാദം പോലുള്ള തിമിംഗത്തിന്റെ ശബ്ദം മനോരമ ഓണ്‍ലൈന് ലഭിച്ചു. കേരള തീരത്തുനിന്ന് ആദ്യമായാണ് നീലതിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കൂനന്‍ തിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാന്‍ വിഴിഞ്ഞത്തിനും പൂവാറിനും ഇടയില്‍ സമുദ്രത്തില്‍ 50 അടി ആഴത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഹൈഡ്രോഫോണ്‍ ആണ് നീലതിമിംഗലത്തിന്റെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



2017 നവംബറിലാണ് മാസിറ ഉള്‍ക്കടലില്‍നിന്ന് ലുബാന്‍ യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇതിനെ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ റേഡിയോ ടാഗ് ചെയ്ത അറേബ്യന്‍ സീ ഹമ്പ്ബാക് വെയില്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്ക് സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഈ വിവരം നല്‍കിയത്. കൂനന്‍ തിമിംഗലങ്ങള്‍ സാധാരണയായി പ്രതിവര്‍ഷം 25,000 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിലും അറബിക്കടലിലെ കൂനന്‍ തിമിംഗലങ്ങള്‍ ദേശാടനം നടത്താറില്ലെന്നായിരുന്നു അതുവരെയുള്ള ധാരണ. കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരള സര്‍വകലാശാലയിലെ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം ലുബാനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തു. മണിക്കൂറില്‍ ശരാശരി 5 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലായിരുന്നു സഞ്ചാരം. കറുത്തതോ ചാരനിറത്തിലോ ഉള്ള ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും വാലിന്റെ അറ്റവും വെളുത്ത നിറമാണ്. 40 മിനിട്ട് ഇടവേളകളില്‍ വെള്ളത്തിനു മുകളിലെത്തും.

കേരള തീരത്തെത്തിയശേഷം തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയിലെ മാന്നാറില്‍ എത്തി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു തിരികെ ഒമാന്‍ തീരത്തേക്കു ലുബാന്‍ പോയതായാണ് നീരീക്ഷണത്തില്‍ മനസിലായത്. തുടര്‍ന്നാണ് കേരള സര്‍വകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം അറേബ്യന്‍ സീ ഹമ്പ്ബാക് വെയില്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ പഠനം ആരംഭിച്ചത്. സമുദ്ര സസ്തനി ഗവേഷക ഡോ.ദിപാനി സുറ്റാറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പഠനം. ഒരു വര്‍ഷം തിമിംഗലങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചാലും ചിലപ്പോള്‍ ഒരു തവണയേ കാണാനാകൂ. പഠനം നടത്താന്‍ 30 കിലോമീറ്റോളം സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളില്‍ പോകണം എന്നതിനാല്‍ ചെലവും കൂടുതലാണ്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായം

അതിനാല്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായം തേടാന്‍ സര്‍വകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍ഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.എ. ബിജുകുമാറും സംഘവും തീരുമാനിച്ചു. തിമിംഗലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ട്. വലിയ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അവര്‍ തിമിംഗലത്തെ കാണുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് തിമിംഗലത്തെ കണ്ട സമയവും സ്ഥലവും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളുമെല്ലാം ചോദിച്ചു മനസിലാക്കി രേഖകളാക്കി. മഴക്കാലത്തിനുശേഷമാണ് സാധാരണ തിമിംഗലങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും മത്തി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ മത്തിയെ പിന്തുടര്‍ന്നു ഇവ വരാറുണ്ടെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോള്‍ ബോട്ടിനടുത്തേക്കു വരും. തിമിംഗലം ഉള്ളയിടത്ത് പോയാല്‍ ധാരാളം മത്തി കിട്ടുമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു. തീരത്തുനിന്ന് 20 മുതല്‍ 30വരെ കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ തിമിംഗലത്തെ കണ്ടിരുന്നത്.

കൂനന്‍ തിമിംഗലത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി മറ്റു തിമിംഗലങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാന്‍ ഡോ.എ.ബിജുകുമാറിന്റെ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിയായതിനാല്‍ വനംവകുപ്പിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി 2019ല്‍ പഠനം ആരംഭിച്ചു.

പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍നിന്ന് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള നീന്തല്‍ വിദഗ്ധർ

അറേബ്യന്‍ സീ ഹംബ്ബാക് വെയില്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ 2021 മാര്‍ച്ചില്‍ വിഴിഞ്ഞത്തിനും പൂവാറിനും ഇടയില്‍ സമുദ്രത്തിനടിയില്‍ ഹൈഡ്രോഫോണ്‍ സ്ഥാപിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡും മറ്റൈന്‍ പൊലീസും സഹായിച്ചു. ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫോണ്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ 50 അടി താഴ്ചയിലേക്കു മുങ്ങിപോകണം.

ഇവിടെയുള്ള നീന്തല്‍ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് 30 അടിവരെ പോകാനേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍നിന്ന് 50 മീറ്റര്‍ താഴ്ച്ചയിലേക്കു ഡൈവ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള നീന്തല്‍ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവന്നു. കടല്‍ത്തട്ടില്‍ പാറകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഹൈഡ്രോ ഫോണ്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. 3 മാസമാണ് ഉപകരണത്തിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. ജൂണില്‍ ഉപകരണം തിരിച്ചെടുത്തു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിച്ചു. കൂനന്‍ തിമിംഗലത്തിനെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും ശബ്ദം കിട്ടിയത് നീലതിമിംഗലത്തിന്റെ.

നീലതിമിംഗലം (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

ദിവസം ശരാശരി 5 ടണ്‍ ആഹാരം

തിമിംഗലങ്ങള്‍ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം വ്യത്യാസമായിരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ആശയവിനിമയം ശബ്ദം വഴിയാണ്. ആഹാരം കിട്ടികഴിഞ്ഞുള്ള ശബ്ദമാണ് ഗവേഷക സംഘത്തിനു ലഭിച്ചത്. നീലതിമിംഗലത്തിനു 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെവരെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനാകും. കൂനന്‍ തിമിംഗലത്തിനു 50 മുതല്‍ 100 കിലോമീറ്റര്‍വരെയും. കരയില്‍ നിന്നാലും ഈ ശബ്ദം രാത്രി കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.

നീലതിമിംഗലം എല്ലാ സമുദ്രത്തിലുമുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ളവ അന്റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രത്തിലാണ്. തിമിംഗലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക അവാസ വ്യവസ്ഥ അവിടെയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ കാണുന്ന തിമിംഗലങ്ങളുടെ നീളം ശരാശരി 30 മീറ്ററും ഭാരം 150 ടണ്ണുമാണ്. കൊഞ്ച് വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ജീവികളെയാണ് സാധാരണ കഴിക്കുന്നത്. 5 ടണ്‍ ആഹാരം ഒരു ദിവസം ശരാശരി കഴിക്കും.

ഏതൊക്കെ തിമിംഗലം കേരളതീരത്തേക്കു വരുന്നു, എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നും ഇവിടെ വരുമ്പോള്‍ എന്തു ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നും മനസിലാക്കണം. കേരളത്തിന്റെ തെക്കന്‍ തീരത്ത് തിമിംഗലങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ശക്തമാണ്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയിലൂടെയാണ് സഞ്ചാരമെന്നതിനാല്‍ പഠനം എളുപ്പമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകര്‍.

English Summary: We can experience Blue whale's sound captured first time at Kerala Coast