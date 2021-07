പാലാരിവട്ടം അഴിമതി: കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന ടി.ഒ. സൂരജിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം അഴിമതിക്കേസിൽ തനിക്കെതിരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി.ഒ. സൂരജിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് എന്നായിരുന്നു സൂരജിന്റെ വാദം. എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു തന്നെയാണ് കേസ് എടുത്തതെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ച വിജിലൻസ്, സൂരജ് അഴിമതി ഇടപാടിലെ മുഖ്യ കണ്ണിയാണെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.



പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമാണത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 14.30 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ കരാർ കമ്പനിക്കു പണം നൽകിയതിനു പിന്നാലെ ടി.ഒ. സൂരജ് ഇടപ്പള്ളിയിൽ 17 സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങിയതായും വിജിലന്‍സ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 30നാണ് സൂരജിനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

