പിന്നാക്ക സമുദായ സെൻസസില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം; പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങി ആർജെഡി

പട്ന ∙ പിന്നാക്ക സമുദായ സെൻസസിനായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള ആർജെഡി തീരുമാനം ബിഹാറിൽ ജെഡിയുവിനെയും ബിജെപിയെയും വെട്ടിലാക്കി. 2021 സെൻസസിൽ പിന്നാക്ക സമുദായ വിവരശേഖരണമുണ്ടാകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായി ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് ആർജെഡി പ്രക്ഷോഭം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നാക്ക സമുദായ സെൻസസിനായി ബിഹാർ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ ആർജെഡി, ജെഡിയു, ബിജെപി കക്ഷികളെല്ലാം പിന്തുണച്ചിരുന്നു.

ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ പിന്നാക്ക ജാതി സെൻസസിനെ പിന്തുണച്ച ബിജെപിയുടെ പിന്നാക്ക സമുദായക്കാരനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ പിന്നാക്ക ജാതി സെൻസസ് ഇല്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതു വഞ്ചനയാണെന്നു ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മൃഗ സെൻസസിൽ നായയുടേയും പൂച്ചയുടെയും ആനയുടെയും കുതിരയുടെയും കണക്കെടുക്കാമെങ്കിൽ പിന്നാക്ക ജാതി സെൻസസിനോടു മാത്രം അവഗണനയെന്താണെന്നു തേജസ്വി ചോദിച്ചു.

പിന്നാക്ക ജാതിക്കാരുടെ യഥാർഥ ജനസംഖ്യ ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. പിന്നാക്ക ജാതി സെൻസസിനായി ദീർഘകാലമായി ആർജെഡി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നു തേജസ്വി വ്യക്തമാക്കി. പിന്നാക്ക ജാതി സെൻസസിനായി ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ മുൻകയ്യെടുത്താണെന്നു ജെഡിയു വക്താവ് അരവിന്ദ് നിഷാദ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജെഡിയു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

