ബാറുകൾ 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ തുറക്കും; തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ബാറുകൾ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുറക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിലവിൽ, രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 7 വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം. ബവ്റിജസ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ നേരത്തെ തന്നെ 9 മുതൽ 7 വരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. മദ്യവിൽപനശാലകൾക്കു മുന്നിലുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ബാറുകൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.



English Summary : Government order to open liquor shops at 9 am