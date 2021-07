മലയിന്‍കീഴ്∙ 'വീട്ടിലൊരു പെണ്‍കുട്ടിയല്ലേയുള്ളത്, സുരക്ഷ വേണമല്ലോ'യെന്നു പറഞ്ഞ് അമ്മാവന്‍മാരാണ് അടുത്ത കാലത്തു വീടിനു മുന്‍പില്‍ മതില്‍ കെട്ടിക്കൊടുത്തത്. വീടിനു സുരക്ഷയായെങ്കിലും, കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ആശ്രയവുമാണ് മീനാക്ഷിക്ക് ഇന്നലെ എന്നേയ്ക്കുമായി നഷ്ടമായത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതമൂലം ഇന്നലെ (വ്യാഴം) ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിളവൂര്‍ക്കല്‍ പെരുകാവ് തേവിക്കോണം വിജയകുമാറിന്റെ മകള്‍ മീനാക്ഷിക്ക് പഠനം മാത്രമല്ല, ഭാവി ജീവിതവും ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.



ഇരുപതു വര്‍ഷത്തോളമായി വാടകമുറിയില്‍ സ്റ്റേഷനറി, ബേക്കറി കട നടത്തുകയായിരുന്നു വിജയകുമാര്‍. ബാങ്കില്‍നിന്നു 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് അഞ്ചു വര്‍ഷം മുന്‍പാണു വീട് വച്ചത്. ഇതിനിടെ ഭാര്യ ശ്രീലേഖയ്ക്കു പക്ഷാഘാതം വന്നു. അതിന്റെ ചികിത്സകളായി. മകള്‍ പഠിച്ചൊരു ജോലി വാങ്ങുന്നതോടെ കുടുംബത്തിലെ ജീവിതദുരിതങ്ങളെല്ലാം തീരുമെന്നായിരുന്നു വിജയകുമാറിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. അഭിഭാഷകയാകാനാണ് ഇഷ്ടമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ പേരൂര്‍ക്കട ലോ അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ത്തു. സ്റ്റേഷനറി കടയിലെ വിറ്റുവരവും സെക്യൂരിറ്റി സര്‍വീസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിയില്‍നിന്നു ശ്രീലേഖയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ശമ്പളവുമായിരുന്നു വരുമാനം.

കട നടത്തിപ്പിനും വീട്ടാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ചിലരില്‍നിന്നു പണം കടം വാങ്ങി. ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണോടെ കട നഷ്ടത്തിലായി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ ശ്രീലേഖയ്ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചു ദിവസങ്ങളോളം വെന്റിലേറ്ററിലായി. ഇതിന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിടാതെ പിടികൂടി. പിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍. വില്‍ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിവയ്ക്കാന്‍ പോലും പണമില്ലാതെ കട മിക്കപ്പോഴും അടച്ചിട്ടു. ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങാതായതോടെ വില്‍പനയില്ലാതായി. കടം വാങ്ങി മാത്രം എങ്ങനെ കട നടത്തും? മീനാക്ഷിയുടെ മൂന്നാം വര്‍ഷത്തെ ഫീസ് മുടങ്ങി. കാലിനു സ്വാധീനക്കുറവുള്ളതിനാല്‍ മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകാന്‍ വിജയകുമാറിനു കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

'ബുധനാഴ്ച പകല്‍ അച്ഛന്‍ കട തുറന്നിരുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാനുള്ള പണം കയ്യിലില്ലാത്തപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ അടച്ചിടാറുണ്ട്. പകല്‍ മുഴുവന്‍ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെ ഞാന്‍ ഉറങ്ങാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഹാളില്‍ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്തോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേന്നു രാവിലെയാണ്...' മീനാക്ഷിക്കു വാക്കുകള്‍ മുറിയുന്നു.

അമ്മയുടെ തുടര്‍ചികിത്സ, ഇനിയുള്ള രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ എല്‍എല്‍ബി പഠനം, വീട് നിര്‍മിക്കാനെടുത്ത 10 ലക്ഷത്തിന്റെ വായ്പാ ബാധ്യത. ഒരു ഇരുപതുകാരിക്കു നേരിടാനുള്ളതു വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ്. പണം തിരികെ കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക കടയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടെന്നു വിജയകുമാറിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുണ്ട്. ഇന്നു പൊലീസെത്തി കട തുറന്ന് ആ പട്ടിക പുറത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ ബാധ്യതകളുടെ ഭാരം ഇനിയും കൂടും. അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ ഇരകളിലൊരാളായി വിജയകുമാര്‍ മാറുമ്പോള്‍, അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകള്‍ കൂടിയാണ് അടഞ്ഞുപോകുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ മീനാക്ഷിക്ക് നല്ലമനസ്സുകളുടെ പിന്തുണ കൂടിയേ തീരൂ.

English Summary: Meenakshi struggling to face problems after father's suicide due to Covid Financial crisis