എന്റെ എല്ലാ ഫോണും ചോർത്തി; ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ പെഗസസ് പ്രയോഗിച്ചു: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒരു ഫോൺ മാത്രമല്ല തന്റെ എല്ലാ ഫോണുകളും ചോർത്തിയെന്നും ഇക്കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഭീകരർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം സർക്കാർ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫോണ്‍ നിരീക്ഷിച്ചതായി തന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



‘തന്റെ ഫോണ്‍ അവര്‍ ചോര്‍ത്തി. ഒന്നല്ല എല്ലാ ഫോണുകളും ചോര്‍ത്തി. ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയിട്ട് അവര്‍ക്കു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അഴിമതിക്കാരനും കള്ളനുമാണെങ്കിലേ ഭയപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ അമിത് ഷാ പെഗസസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ പെഗസസിന് പണം നൽകിയോ എന്ന് മറുപടി പറയണം. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പെഗസസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ?. സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് പെഗസസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രിയുടേയോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടേയോ ഒപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. സൈന്യത്തിന് പോലും പെഗസസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല.

ഇസ്രായേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പെഗസസിനെ ആയുധമായാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഭീകരർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനാണിത്. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഈ ആയുധം ഇന്ത്യക്കെതിരെയും ഇന്ത്യയിലെ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണം. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജിവയ്ക്കണം’ – രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Rahul Gandhi alleged that all his phones were tapped