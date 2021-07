കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ ഭൂമി താഴുന്നു; പ്രളയ സമാന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും: പഠനം

കോട്ടയം ∙ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ അടിക്കടി വെള്ളമുയരുന്നതിനു കാരണം ഭൂമി താഴുന്നതെന്നു പഠനം. കുട്ടനാട് കായൽ കൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ശരാശരി 30 സെന്റീമീറ്റർ വരെ കരഭൂമി താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. 2018ലെ മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷമാണ് കരഭൂമിയിൽ താഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നതെന്നു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ.ജി. പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.

∙ 2018ലെ സാഹചര്യം



2018 ഓഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയും ആലപ്പുഴയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കും അടങ്ങുന്ന വിശാല കുട്ടനാടൻ മേഖല ഏതാണ്ടു പൂർണമായും മുങ്ങി. പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ സ്വാഭാവികമായും അധികം ഉറപ്പില്ലാത്ത മണ്ണുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇതോടെ താഴ്ന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും മണ്ണിന്റെ ഘടന അനുസരിച്ചാണു ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായത്. ചെളി കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി താഴ്ന്നു. ഇങ്ങനെ ശരാശരി 30 സെന്റീമീറ്റർ വരെ താഴ്ചയുണ്ടായി.



∙ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്



സാധാരണ ഗതിയിൽ വെള്ളമുയർന്നാലും ഭൂമിയുടെ ഈ ചെറിയ താഴ്ച പ്രളയത്തിനു സമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഈ താഴ്ച പരിഹരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇടപെടലുകൾ നടന്നിട്ടുമില്ല. 300 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കര ഭൂമിയും 500 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പാടശേഖരങ്ങളും 200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ജലശേഖരവുമാണു കുട്ടനാടിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതി ഇപ്പോൾ‍. 300 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലെ കര ഭൂമി മുഴുവനായും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിലെ ചെറിയ മാറ്റം പോലും കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കും.



∙ കിഴക്കുനിന്ന് വെള്ളം വേഗത്തിൽ എത്തുന്നു



ആറുകള്‍ വഴി കിഴക്കൻ മേഖലയിൽനിന്ന് വേഗത്തിൽ വെള്ളം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നതും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മീനച്ചിൽ, മണിമല, പമ്പ, അച്ചൻകോവിൽ ആറുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുകൾ. കുന്നുകളുടെ അടിവാരത്തിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പള്ളകൾ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തപ്പെട്ടത് വെള്ളം വേഗം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകാൻ കാരണമാകുന്നു. മഴ പെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ വെള്ളം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ എത്തും.



