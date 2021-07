ചെന്നൈ ∙ ‌3,000 ചുടുചുംബനങ്ങളാൽ വരച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ ചിത്രം വൈറലാവുകയാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ. പെരമ്പലൂർ ജില്ലയിലെ വലികണ്ഠപുരം ഗ്രാമത്തിലെ കോളജ് വിദ്യാർഥിയായ നരസിംഹനാണു പുത്തൻ ആശയത്തിനു പിന്നിൽ. ചുണ്ടിൽ ചായം തേച്ച ശേഷം വലിയ കാൻവാസിൽ ചുംബിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ ചിത്രം നരസിംഹൻ വരച്ചത്. 3,000 ചുംബനങ്ങൾ വഴി സ്റ്റാലിന്റെ അർധകായ ചിത്രം പൂർത്തിയായി.



കോയമ്പത്തൂർ രംഗനാഥൻ കോളജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ നരസിംഹന്റെ പ്രകടനവും ചിത്രവും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ അഭിനന്ദനവുമായെത്തി. തികച്ചും പ്രകൃതിദത്ത നിറമാണു ചിത്രം വരയ്ക്കാനായി ചുണ്ടിൽ പുരട്ടിയതെന്നു നരസിംഹൻ പറഞ്ഞു. ചുംബനചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന വിഡിയോ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ചു. ഇതിനു മുൻപു നരസിംഹൻ എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വലിയ ചിത്രം വരച്ചതും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ചുംബന ചിത്രം ഇതാദ്യത്തേതാണ്.

