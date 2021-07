പിണറായിയെ കണ്ട് ‘അതിശയിച്ച’ തെലങ്കാന; കേരളത്തിനായി ‘വലവിരിച്ച്’ കെസിആറും

കേരളത്തിൽനിന്ന് വ്യവസായം മാത്രമല്ല സിനിമയും സംസ്ഥാനം വിട്ട് തെലങ്കാനയിലേക്കു പോവുകയാണ്. പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ബ്രോ ഡാഡി’യുടെ ചിത്രീകരണം തെലങ്കാനയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതുൾപ്പടെ ഏഴോളം മലയാള ചിത്രങ്ങളാണ് തെലങ്കാനയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പോവുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന കോടമ്പാക്കവും വിട്ട് അകലെ ഹൈദരാബാദിൽ പോകാൻ എന്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമാപ്രവർത്തകർ തയാറായി എന്നത് പലയാളുകളെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്.

കിറ്റെക്‌സ് വിഷയത്തിൽ തെലങ്കാന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതോടെ സ്വാഭാവികമായും ആ സംശയം ബലപ്പെട്ടു. എന്താണ് മലയാള സിനിമ തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം? എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തേക്കു സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ ആകർഷിക്കുന്നത്? എന്താണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌? തെലങ്കാനയുടെ ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്കു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചിത്രം തെളിയൂ.



തെലങ്കാനയ്ക്ക് കേരളത്തെ മറികടക്കണം



കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന സിനിമാപ്രവർത്തകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ ഓഫിസിൽനിന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക കരുതലിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട്. മത്സരബുദ്ധിക്ക് പേരുകേട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചില കാര്യങ്ങളിൽ കേരളവുമായി കൊമ്പുകോർക്കുകയാണെന്നതുതന്നെ. കോവിഡ് മാനേജ്‌മെന്റിന് കേരളം നേടിയ കയ്യടി അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തരമാധ്യമങ്ങൾ തെലങ്കാനയെ തീരിഞ്ഞുനോക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോപപ്പെടുത്തുകപോലും ചെയ്‌തു.



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ.

കോവിഡ് ഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യവ്യാപനം തുടങ്ങിയ നാളിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ സാകൂതം വീക്ഷിച്ച നേതാവാണ് കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു എന്ന കെസിആർ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ നേടിയ പിന്തുണ കെസിആറിനെ അതിശയിപ്പിച്ചതായും അതേ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിവാര മാധ്യമ കൂടിക്കാഴ്‌ച തുടങ്ങാൻ തയാറായതെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയിലെ വിശ്വസ്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. കേരളത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മഹാമാരിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു. കോവിഡ്കാലത്ത് കേരളം മഹാമാരിയെ നേരിട്ട രീതി പഠിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയോഗിച്ചു.



കേരളം വിട്ട് കിറ്റെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് തെലങ്കാനയിൽ എത്തിയതും സിനിമാഷൂട്ടിങ് തെലങ്കാനയിൽ ആരംഭിച്ചതും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തിയെന്നതാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി നേട്ടമായി കാണുന്നത്. ഈ അവസരം തെലങ്കാനയുടെ ഗുണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ചെസ് മത്സരത്തിൽ കരുക്കൾ നീക്കുന്നതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായാണ് അദ്ദേഹം വിജയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനു മേൽ നേടുന്ന ഓരോ മുന്നേറ്റവും തെലങ്കാനയുടെ ധാർമികവിജയമായി കെസിആർ പാർട്ടിയോഗങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ടെന്നത് ഹൈദരാബാദിലെ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. കെസിആറിന്റെ കേരള താൽപര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാവാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാടുപെടുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്‌ തെലങ്കാനയിൽ കാണാനാവുന്നത്. ഇതേ കാരണംകൊണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങുൾപ്പടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും കേരളത്തിലെ സിനിമാപ്രവർത്തകർക്ക് തടസ്സം വരുത്താൻ തെലങ്കാനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥസമൂഹം തയാറാവില്ല.



ലക്ഷ്യം സാധാരണജീവിതം



തെലങ്കാന പൂർണമായും തുറന്നുകൊടുത്ത്, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള കേരളമുൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും സിനിമാക്കാരെ മാടിവിളിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യവും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘കോവിഡ് മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ച സംസ്ഥാനം’ എന്ന വിശേഷണം രാജ്യത്ത് ആദ്യം നേടുന്ന സംസ്ഥാനമായി തെലങ്കാന മാറണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഗ്രഹം. ചാർമിനാർ പരിസരം ഉൾപ്പടെയുള്ള നഗരത്തിലെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നത് ഈ നയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം വായിച്ചെടുക്കാൻ. ലക്ഷ്യം ഇതാണ്- തെലങ്കാന കോവിഡ് ബാധിത പ്രദേശമല്ലെന്ന് രാജ്യത്തെയാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.



കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിച്ച ഹൈദരാബാദിലെ ഓൾഡ് സിറ്റി. ചിത്രം: NOAH SEELAM / AFP

സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് വിശ്രമമില്ലാതെ, അതിവേഗത്തിൽ വാക്സീൻ വിതരണം നടപ്പാക്കാനും ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം പതിയെ ഒഴിവാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി തിരക്കുകൂട്ടുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും പരാതിപ്പെടുന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 700-800 കേസുകളാണ് നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഭയക്കേണ്ട കാരണമില്ലെന്നും സംസ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവർത്തിച്ചുപറയുന്നു. ‘കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാന മേഖലകൾ തുറന്ന് ജനജീവിതം സാധാരണമാകണം. പഴയ തെലങ്കാനയിലേക്കു നമ്മൾ തിരിച്ചുപോകണം. ഐടി കമ്പനികൾക്ക് പേരുകേട്ട നഗരത്തിൽ രണ്ട് മാസത്തിനകം കമ്പനികൾക്ക് ഓഫിസുകൾ തുറക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകും. ഇതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുപോകണമെന്ന നിർദേശമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്’- മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് അതിജീവനം അതിവേഗം



ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തലസ്ഥാനം എന്ന കാരണത്താലാണ് പല നിർമാതാക്കളും ഹൈദരാബാദ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിൽനിന്നു മാത്രമല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാൻ ഉപാധികൾ ഇല്ലാതെ സമ്മതം നൽകാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽനിന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ അനുവാദത്തിന് ദിവസങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കേണ്ട അവസ്‌ഥ ഇല്ലാതായെന്നാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തുമ്പോഴെല്ലാം സിനിമാ-സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ് വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ നൽകി. അവയിൽ വീഴ്‌ചകൾ വന്നതായുള്ള പരാതികൾ കിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം തക്കതായ നടപടികൾ അതിവേഗം സ്വീകരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് തെലുഗു ഫിലിം ചേംബറിന്റെ പ്രശംസാവാക്കുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.



തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു. ചിത്രം: NOAH SEELAM / AFP

‘കോവിഡ് ബാധിച്ച് നാടും നഗരവും നട്ടംതിരിയുന്ന കാലത്ത് സിനിമകൾ വലിയ ആശ്വാസമാണ്. സിനിമകൾക്ക് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാനുള്ള അനുമതി നൽകാൻ എന്റെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. സിനിമകൾ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തിലേക്കു ഞാനും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്’– സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നൽകിയ മറുപടിയിൽത്തന്നെ വ്യക്തമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സിനിമാനയം എന്താണെന്നത്.



ഹൈദരാബാദ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം



മലയാളസിനിമ മാത്രമല്ല, ബോളിവുഡ് സിനിമാപ്രവർത്തകരും കോവിഡ് ഭീഷണിയുള്ള മുംബൈ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്ന വാർത്തകളാണ് ദിവസേന പറത്തുവരുന്നത്. ബാഹുബലി സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രഭാസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷ്’ ഉൾപ്പടെ നിരവധി സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ് ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്നു. ബെംഗളുരു, ചെന്നൈ നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് കുറഞ്ഞ നാടായ ഹൈദരാബാദിൽ സെറ്റുകൾ നിർമിക്കാനും ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനും നിരവധി സംഘങ്ങൾ എത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള സിനിമാപ്രവർത്തകർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലസരം ലഭിക്കാനും കാരണമാവുന്നു.



ഹൈദരാബാദിൽ ബ്രോ ഡാഡിയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ പൃഥ്വിരാജ്, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ. പൃഥ്വിരാജ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം.

ഒരു കാലത്ത് നഗരത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമായ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് നഗരത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ സിനിമാക്കാർക്ക് ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിനു പുറത്തു കടക്കാതെ സിനിമകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ‘നിർമാതാവിന് വ്യാകുലതകൾ വരാതെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമായി, വേഗത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹൈദരാബാദ്. കോവിഡ്കാലത്ത് മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാതെ പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഏറെ വിഷമമുണ്ട്. ആ നാടുകളിലെ സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനകരമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഷൂട്ടിങ് തലസ്ഥാനമായി ഹൈദരാബാദ് മാറിയാൽ അതിന്റെ ഗുണം ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സിനിമാപ്രവർത്തകർക്ക് കൂടിയാണ്..’-തെലുഗു സിനിമയിലെ പ്രൊഡക്‌ഷൻ കൺട്രോളർ ശ്രീഹരിയുടെ വാക്കുകൾ.



ഹൈദരാബാദിലെ ഫിലിം നഗറിലും യൂസഫ്ഗുഡ, ശ്രീനഗർ കോളനി പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ജൂനിയർ ആർടിസ്റ്റുകൾ, ടെക്‌നീഷ്യൻമാർ, മറ്റു സിനിമാ പ്രവർത്തകർ എന്നിങ്ങനെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അന്യഭാഷാ സിനിമകൾ ഒടിടി, ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടും സിനിമാപ്രവർത്തകരുമായി പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ടുമൊക്കെ ഭാഷ മാറിയാലും തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അയൽ സംസ്ഥാന ചിത്രങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു.



എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി!



ബാഹുബലി സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുടക്കുമുതലുള്ള സിനിമാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി തെലങ്കാന മാറി. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് സുഗമമാക്കാൻ തെലങ്കാനയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം ഏറെ സഹായകരവുമായി. ഹൈദരാബാദിലെ സിനിമകൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ആസ്വാദകരുണ്ട്. സിനിമകൾക്ക് മാധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നതിനും അവ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹൈദരാബാദ് പോലെയൊരു നഗരത്തിന് അനായാസേന സാധിക്കുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും സിനിമാ വ്യവസായങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നതിന് ഒരു സംഗമസ്ഥാനമായി ഹൈദരാബാദ് മാറുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ബോളിവുഡ്-ദക്ഷിണേന്ത്യൻ അവാർഡ് നിശകൾ, ഇവന്റുകൾ, പാർട്ടികൾ, പ്രമോഷണൽ പരിപാടികൾ എന്നിവ പ്രധാനമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നഗരമായും ഹൈദരാബാദ് മാറിയിരിക്കുന്നു. പാൻ-ഇന്ത്യ പരിവേഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനകാരണം.



ഹൈദരാബാദിലെ അവാർഡ് നിശ. ചിത്രം: NOAH SEELAM / AFP

മലയാളസിനിമകൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരണമാവാമെന്ന ഉത്തരവുമായി സർക്കാരെത്തി. അപ്പോഴും ഒട്ടേറെ കർശന മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. 50 പേരെ മാത്രം പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാമെന്നാണു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് എ, ബി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ലൊക്കേഷനുകളിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാമെന്ന തീരുമാനം വന്നതോടെ കേരളത്തിലെ 14,000ത്തിലേറെ വരുന്ന സിനിമാപ്രവർത്തകരും ആശ്വാസത്തിലാണ്. ഒരു മാസത്തിനകം പല ചിത്രങ്ങളും തിരികെ കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് തുടരാൻ എത്തുമെന്നും അതോടെ കൂടുതൽ സിനിമാപ്രവർത്തകർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, േകരളം വിട്ടു തെലങ്കാനയിലേക്കു പോയ കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആകട്ടെ, വാറങ്കലിലെ കാകതിയ മെഗാപാർക്കിൽ അപ്പാരൽ പാർക്കിന്റെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഒരുക്കം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.



English Summary: Telangana CM KCR Wants to 'Defeat' Kerala and Win the Battle Against Pinarayi Vijayan