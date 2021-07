1998 മുതൽ 2002 വരെ അമേരിക്കയിലെ ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു ടോം ജസ്റ്റിസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. സിനിമാക്കഥകളെ പോലും വെല്ലുന്നതാണ് ടോമിന്റെ ജീവിതം. വേഗതയോടായിരുന്നു അവനു ചെറുപ്പം മുതൽ സ്നേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒളിംപിക്സ് സ്വർണം എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ തന്റെ സൈക്കിളുമായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പാതിയിൽ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്കു മുന്നിൽ പക്ഷേ കാലം എടുത്തുകൊടുത്ത വേഷം ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരന്റേതായിരുന്നു. ബാങ്കുകളിൽ കൊള്ള പെരുകിയതോടെ എഫ്ബിഐ തലകുത്തിനിന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മോഷണം നടന്ന ബാങ്കുകളിൽ ചെന്ന എഫ്ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ച വിവരണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു.



1998ലാണ് ആദ്യ കൊള്ള നടന്നത്. അമേരിക്കൻ നാഷനൽ ബാങ്കിന്റെ ഷിക്കാഗോ ബ്രാഞ്ച്. നട്ടുച്ച നേരം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാങ്കിലേക്കു കയറിവന്നു. ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാതെ കാഷ്യറുടെ ക്യാബിനു മുന്നിൽ കുറച്ചുനേരം നിന്നു. അയാളുടെ മുഖം ബേസ്ബോൾ തൊപ്പികൊണ്ടു പാതി മറച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കറുത്ത കണ്ണടയും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ നേരെ കാഷ്യർ ക്യാബിനിലെ പെൺകുട്ടി മുഖമുയർത്തി നോക്കി.



ടോം ജസ്റ്റിസ്.

‘എന്തു വേണം.? ഞാനെന്തു സഹായമാണു താങ്കൾക്കു ചെയ്തു തരേണ്ടത്?’ വളരെ മാന്യമായി ആ ചെറുപ്പക്കാരി പുഞ്ചിരിച്ചു.

അയാൾ അവൾക്കരികിലേക്കു ചെന്നു. കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാർഡ് രഹസ്യമായി അവളെ കാണിച്ചു. അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ഞാനീ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നതാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട്. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പണമെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ തയാറാവുക. കാർഡിലെ സന്ദേശം വായിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തുപോയി. വിറയ്ക്കുന്ന ശരീരത്തോടെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു. കൗണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം കെട്ടുകളാക്കി അയാളുടെ ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടു. പന്തികേടു തോന്നി മറ്റു ജീവനക്കാർ പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാൾ പണവും വാങ്ങി പുറത്തേക്കു നടന്നു.



ബാങ്കിൽനിന്ന് ആക്രോശങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴേക്കും അയാൾ അവിടെനിന്നു പോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതേ തരത്തിലായിരുന്നു മറ്റു ബാങ്കുകളിൽനിന്നു കിട്ടിയ വിവരണവും. എന്നാൽ കള്ളനിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു തെളിവു പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്നു മാത്രം. 1998ലെ ആദ്യ മോഷണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത്. നോർത്തേൺ ട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ. അടുത്തത് 2000ൽ എവൻസ്റ്റണിൽ. പൊലീസും എഫ്ബിഐയും തലകുത്തി നിന്നിട്ടും കുറ്റവാളിയുടെ ഒരു തുമ്പു പോലും കിട്ടിയില്ല.



യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ലാതെയാണ് ടോം ഓരോ ബാങ്കിലും എത്തിയത്. ബാങ്കിന്റെ പാർക്കിങ് ഭാഗത്ത് സ്വസ്ഥമായി തന്റെ സൈക്കിൾ ഒതുക്കി നിർത്തും. പണം കൊള്ളയടിച്ച് സാവധാനം പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി പണം മറ്റൊരു ബാഗിലാക്കി വേഷം മാറി അവിടെനിന്നു നീങ്ങും. അതായിരുന്നു രീതി. സൈക്കിളിൽ കള്ളൻ മോഷണത്തിനെത്തുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുമോ!

കൊയർ ബോയ്

കൊയർ ബോയ് എന്നായിരുന്നു ടോമിന് എഫ്ബിഐ നൽകിയ ഓമനപ്പേര്. ബാങ്കിൽ കയറിയാൽ രണ്ടു കൈപ്പത്തികളും കൂട്ടിപ്പിണച്ചു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു അവന്റെ രീതി. വിരലടയാളം എവിടെയും പതിയാതിരിക്കാനായിരുന്നു അത്. എല്ലായിപ്പോഴും താഴേക്കു നോക്കിയായിരിക്കും നിൽപ്. മുഖം ഭാഗികമായി മറച്ച് ഒരു ബേസ് ബോൾ തൊപ്പിയും. അതോടെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾക്കും ടോമിന്റെ മുഖം ‘പിടികിട്ടാതായി’. തമാശയെന്തെന്നാൽ, കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടെന്നു പറയുമെങ്കിലും ഒരിടത്തു പോലും ടോം അതു പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അലറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാശ് തട്ടിയതുമില്ല. കാഷ്യറോടു കാര്യം പറയും. ആ നേർത്ത ഭീഷണിയുടെ ഭയത്താൽ അവർ കാശു കൈമാറുകയും ചെയ്യും.



സൈക്കിളിലെത്തി മോഷണമോ!!

സൈക്കിളിലെത്തി ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം അധികൃതർക്കു ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല. അവർ വലിയ സാധ്യതകളിലേക്കു ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പൊലീസുകാർക്ക് അരികു ചേർന്നുതന്നെ ടോം കൊള്ളമുതലുമായി രക്ഷപ്പെടും. മോഷ്ടിച്ച പണം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നില്ല ടോം. അലയുന്നവർക്കും വീടില്ലാത്തവർക്കും കിട്ടത്തക്ക വിധം അയാൾ ആ പണം തെരുവിൽതന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. അത് അവകാശികൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തു വിരിയുന്ന ചിരിയായിരുന്നു ടോമിന്റെ ലഹരി. ആദ്യത്തെ തവണ 15,000 ഡോളറാണു മോഷ്ടിച്ചത്. അതെല്ലാം വഴിയോരത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കു നൽകി. 2 ഡോളർ മാത്രം എല്ലായിപ്പോഴും മോഷണത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി ടോം കയ്യിൽക്കരുതി.

ടോം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൈക്കിൾ.

മൂന്നാം മോഷണം കഴിഞ്ഞതോടെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതു ടോമിനു മടുത്തു. നിനയ്ക്കാതെ ഒളിംപിക് മെഡൽ എന്ന സ്വപ്നം ടോമിന്റെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും കൊതിപ്പിച്ചു. അതോടെ മോഷണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, സൈക്ലിങ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കാനും. സതേൺ കലിഫോർണിയയിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. ടോമും സൈക്കിളും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം ആരംഭിക്കുന്നത് 1983ലാണ്. ടോമിന് 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ. ക്രിസ്റ്റിൻ എന്ന കൂട്ടുകാരിയുടെ വാക്കുകേട്ടാണ് ടോം ആദ്യമായി ഒരു സൈക്കിൾ റേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത്. പക്ഷേ, സൈക്കിളോട്ടക്കാരുടെ വേഗം കണ്ട് പകച്ച ടോം അന്ന് അവിടെനിന്നു മടങ്ങിപ്പോയി.

ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി. മത്സരത്തിൽ ജേതാവായി. ഒരു പുതിയ താരത്തിന്റെ പിറവി എന്നാണ് കാഴ്ചക്കാർ ഉറപ്പിച്ചത്. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ബേസ്ബോൾ, സോക്കർ തുടങ്ങി താൽപര്യമുള്ള പല ഇനങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഒന്നിലും ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ടോമിന് സൈക്ലിങ് വലിയ ഹരം നൽകി. പിതാവിന്റെ പ്രോത്സാഹനം കൂടിയായപ്പോൾ തന്റെ മേഖല ഇതുതന്നെ എന്ന് ടോം ഉറപ്പിച്ചു. കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ചെന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു. 1987ൽ നാഷനൽ ട്രെയിനിങ് ക്യാംപിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആർക്കും അതിശയം തോന്നിയില്ല.

1000 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റായിരുന്നു ടോമിന്റെ ഇഷ്ട ഇനം. അവൻ തന്റെ പരിശീലനം നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നു. 1997ൽ ഒളിംപിക്സ് സിലക്ഷനു പോയെങ്കിലും പല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമായതോടെ ടോം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല. അത് ടോമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഘാതമായി. നിരാശ കയറിയ ടോം പിന്നീട് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിലേക്കു കടന്നു. സൈക്ലിങ് ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ എന്ന സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ച് പല ജോലികളിലും പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനിടെ, പുരോഹിതനാകാൻ പോയി. എല്ലാം മടുത്തു.

അങ്ങനെ ജീവിതത്തോടു മുഴുവൻ ദേഷ്യം തോന്നിയ ഒരു ദിവസമാണ് ബാങ്ക് കൊള്ള എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ കയറുന്നത്. കൊള്ളക്കാരുടെ ഇഷ്ട ദേശമായ ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മൂന്നു മോഷണം നടത്തിയതോടെ അതും ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് പഴയ സ്വപ്നത്തിലേക്കെത്താൻ കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അതിനിടയിൽ ബാങ്ക് മോഷ്ടിച്ചു കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡുകളും ടോം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒളിംപിക്സ് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ അതും അവസാനിച്ചു.

താമസം പൊലീസുകാരനൊപ്പം!

ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു വഴിക്ക് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഉള്ളിലെ മോഷ്ടാവ് തിരികെ വിളിച്ചു. പരിശീലനത്തിനൊപ്പം ബാങ്ക് കൊള്ളയും പതിവാക്കി. വീണ്ടും ബാങ്ക് മോഷ്ടാവ് എഫ്ബിഐയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി. ഇതിനിടെ പുറം വേദനയുടെ രൂപത്തിലെത്തി വിധി ഒളിംപിക്സ് പരിശീലനത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. അതോടെ കൂട്ടുകാരി ലോറ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞുപോയി. ഷിക്കാഗോയിൽ തിരികെയെത്തി ടോം വീണ്ടും മോഷ്ടാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ചു. ഇതിനിടെ ഒരു അപാർട്മെന്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്തു. സഹമുറിയനായി എത്തിയത് ജോർജ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. നാട് മുഴുവൻ തിരയുന്ന മോഷ്ടാവാണ് കൂടെയുള്ളതെന്നറിയാതെയാണ് ജോർജ് ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്.

അങ്ങനെയിരിക്കെ ടോമിന്റെ സൈക്കിൾ കേടായി. പകരം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡായി സ്റ്റീൽമാൻ കമ്പനിയുടെ സൈക്കിൾ വാങ്ങി. അതിലായി മോഷണം. 2002ൽ കലിഫോര്‍ണിയയിൽ ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകവേ ഗ്രെഗ് തോംപ്സൻ എന്ന പൊലീസുകാരന്റെ മുന്നിൽ ടോം പെട്ടു. അദ്ദേഹം ടോമിന്റെ ബാഗ് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ അവിടെനിന്നു മുങ്ങി. സൈക്കിളിൽ മോഷ്ടാവ് എന്ന വാർത്ത അതിവേഗം എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും വയർലസ് സന്ദേശമായെത്തി. പൊലീസുകാരിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ടോമിന് സൈക്കിൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റീൽമാൻ സൈക്കിളിലാണ് മോഷ്ടാവ് എന്ന കാര്യം പുറത്തായി. സ്റ്റീൽമാൻ അധികം സൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കാറില്ല. വർഷത്തിൽ 50 സൈക്കിൾ.

സ്റ്റീൽമാൻ പുറത്തിറക്കിയ സൈക്കിൾ. ഈ മോഡലാണ് ടോം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

പൊലീസുകാർ ടോമിന്റെ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സൈക്കിൾ കണ്ടെത്തി. അതുമായി സൈക്കിൾ ഷോപ്പുകൾ കയറിയിറങ്ങി. ഒരു കടയുടമ സൈക്കിൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ ടോം എന്ന ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരൻ, തന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ, വലയിലായി. 2002 ആയപ്പോഴേക്കും 26 ബാങ്കുകൾ ടോം കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു. അതും യുഎസിലെ മൂന്നു സ്റ്റേറ്റുകളിലായി– ഇലിനോയി, വിസ്കോൻസിൻ, കലിഫോർണിയ. 11 വർഷത്തേക്ക് തടവുശിക്ഷയാണ് കോടതി ടോമിനു വിധിച്ചത്.

ജയിലിൽ ടോമിനെ തേടി പിതാവ് എത്തി. എന്തിനാണ് നീ ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരനായത് എന്നായിരുന്നു അവനോടുള്ള പിതാവിന്റെ ചോദ്യം. ‘എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. അതേസമയം, സഹോദരി ജെന്നിഫറിനോട് ഒരിക്കൽ തന്റെ മോഷണത്തിന്റെ കഥ ടോം പറഞ്ഞിരുന്നു. കൈനിറയെ കാശും കൊക്കെയ്നുമായി നടക്കുന്ന ടോമിന്റെ സ്വാഭാവത്തിൽ സംശയം തോന്നി ഒരിക്കൽ ജെന്നിഫർ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ബാഗ് നിറയെ പണം കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. ജയിലിലായിരിക്കെ ടോമിന്റെ ശിക്ഷ 8 വർഷമായി കുറച്ചു. കാലാവധി പൂർത്തിയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ടോം തിരിച്ച് ഷിക്കാഗോയിൽ എത്തി. കൊള്ളയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് പീത്‌സയും ഡോനട്ടും വിതരണ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറിൽ ജോലിക്കു കയറി. സൈക്കിളിൽതന്നെയായിരുന്നു ടോമിന്റെ പീത്‌സ വിതരണവും! ഈ വർഷം 50 വയസ്സു തികഞ്ഞു ടോമിന്.

