താലിബാനെതിരെ വ്യോമാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് യുഎസ്; പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങള്‍ ഭീഷണി

വാഷിങ്ടന്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന താലിബാനെ തുരത്താന്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി അമേരിക്ക. അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു യുഎസ് സൈനിക പിന്മാറ്റം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിനിടെ വന്‍മുന്നേറ്റമാണ് താലിബാന്‍ സൈന്യം നടത്തുന്നത്.

താലിബാനെതിരെ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാനായി നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന് പെന്റഗണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ വഴി അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിനു പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ജോണ്‍ കിര്‍ബി പറഞ്ഞു. വ്യോമാക്രമണം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താലിബാന്‍ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൂടുതലും ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളാണു നടത്തുന്നത്. അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തില്‍നിന്നു താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആയുധശേഖരങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അമേരിക്ക നല്‍കിയതുള്‍പ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുങ്ങള്‍ താലിബാന്റെ പക്കലെത്തുന്നതു വലിയ ഭീഷണിയായി മാറുമെന്നാണ് ആശങ്ക.



അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെയും സൈന്യത്തെയും സഹായിക്കാന്‍ യുഎസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഡിഫന്‍സ് സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വ്യോമ പിന്തുണയാണ് എക്കാലവും താലിബാനെതിരെ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിനു മേല്‍ക്കൈ നല്‍കുന്നത്. യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയുടെ പിന്മാറ്റത്തോടെ താലിബാന്‍ ആക്രമണം ചെറുക്കാന്‍ കഴിയാതെ നട്ടം തിരയുകയാണ് അഫ്ഗാന്‍ സൈനികര്‍.

അഫ്ഗാനിലെ നാനൂറോളം ജില്ലകളില്‍ പകുതിയും ഇപ്പോള്‍ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് യുഎസ് സൈനികവൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. അഫ്ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തിയുടെ 90 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നു താലിബാന്‍ വക്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 31നുള്ളില്‍ അഫ്ഗാനില്‍നിന്നുള്ള അമേരിക്കന്‍ പിന്മാറ്റം പൂര്‍ണമാകുമെന്നാണു യുഎസ് ചീഫ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ജനറല്‍ മാര്‍ക്ക് മില്ലെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: US Launched Recent Air Strikes In Afghanistan To Repel Taliban Offensive: Pentagon