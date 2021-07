ന്യൂഡല്‍ഹി∙ സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്റ്റ അവന്യൂ 2021 സെപ്റ്റംബറിലും പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം 2022 ഒക്‌ടോബറിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്റ്റ പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാഷനല്‍ ആര്‍കൈവ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷനല്‍ മ്യൂസിയം എന്നീ പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. നിര്‍മാണം നടക്കുമ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വസ്തുക്കള്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കു ലഭ്യമാകുമെന്നും ഹൗസിങ്, നഗരകാര്യ മന്ത്രി കൗശല്‍ കിഷോര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വപ്‌നപദ്ധതിയായ സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്റ്റയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നാഷണല്‍ ആര്‍കൈവ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷണല്‍ മ്യൂസിയം തുടങ്ങി നിരവധി പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമൂല്യമായ നിരവധി ശില്‍പങ്ങളും പ്രതിമകളും നാണയങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഷണല്‍ മ്യൂസിയത്തിലാണ്. 45 ലക്ഷത്തോളം പുരാവസ്തു രേഖകളാണ് നാഷണല്‍ ആര്‍കൈവ്‌സിലുള്ളത്. സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്റ്റ നിര്‍മാണഘട്ടത്തില്‍ ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു പല വിദഗ്ധരും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ കൊടുത്ത മറുപടി

20,000 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്റ്റ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഔദ്യോഗിക വസതികളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. 10 മന്ദിരം. അതില്‍ 51 കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലെ 51,000 ജീവനക്കാര്‍. ഇവര്‍ക്കായി എല്ലാ മന്ദിരങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭൂഗര്‍ഭ മെട്രോ പാത. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും കോണ്‍ഫറന്‍സ് സെന്ററുകളും ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ് ലോണ്‍സും എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത സംവിധാനം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കുള്ള അണ്ടര്‍ ഗ്രൗണ്ട് ടണല്‍, പുതിയ സെന്‍ട്രല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ഭവന്‍ മുതല്‍ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള രാജ്പഥിലെ 3.5 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്താണ് നവീകരണം.

മുഖം മിനുക്കും പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ 2.43 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്താണു നിലവിലുള്ള പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വൃത്താകൃതിയിലാണു നിര്‍മിതി. വരാന്തയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള 144 തൂണുകള്‍ മന്ദിരത്തിന്റെ മോടി കൂട്ടുന്നു. 12 കവാടങ്ങളുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ നടുക്കാണു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ ഹാള്‍. ഈ ഹാളില്‍ ഒരേ രീതിയിലുള്ള 3 ചേംബറുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ലോക്‌സഭയും മറ്റൊന്നു രാജ്യസഭയുമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ലൈബ്രറി. 1921 ഫെബ്രുവരി 12നു തറക്കല്ലിട്ട കെട്ടിടം 6 വര്‍ഷം കൊണ്ടാണു പൂര്‍ത്തിയായത്. സര്‍ എഡ്വേഡ് ലുട്യന്‍സും സര്‍ ഹര്‍ബട്ട് ബേക്കറുമായിരുന്നു മേല്‍നോട്ടം. 1927 ജനുവരി 18ന് അന്നത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ ജനറലായിരുന്ന ലോഡ് ഇര്‍വിന്‍ മന്ദിരം തുറന്നു കൊടുത്തു. അന്ന് 83 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ചെലവ്.

പുതിയ മന്ദിരത്തില്‍ 888 സീറ്റുള്ള ലോക്‌സഭാ ഹാള്‍, 384 സീറ്റുള്ള രാജ്യസഭാ ഹാള്‍, എല്ലാ എംപിമാര്‍ക്കും വെവ്വേറെ ഓഫിസ് സൗകര്യം, വിശാലമായ ഭരണഘടനാ ഹാള്‍, ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയവയാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ഭാവിയില്‍ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതു വിലയിരുത്തിയാണ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങള്‍. ടാറ്റാ പ്രോജക്ട്‌സ് ലിമിറ്റഡിനാണ് 861.90 കോടി രൂപയുടെ നിര്‍മാണ കരാര്‍ ലഭിച്ചത്. നിലവില്‍ ശ്രംശക്തി ഭവനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താകും എംപിമാര്‍ക്കുള്ള ഓഫിസ് സമുച്ചയം നിര്‍മിക്കുക. 64,500 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണമുള്ള പുതിയ മന്ദിരങ്ങളുടെ ആകെ ചെലവാണു 971 കോടി രൂപ. നിലവിലെ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തോട് ഏകദേശം സാമ്യമുള്ളതാണു പുതിയ മന്ദിരവും. ഉയരവും തുല്യമാണ്.

English Summary: Will not demolish iconic building in Delhi for Central Vista Project, Says Government