അങ്കമാലി∙ വേങ്ങൂർ മില്ലുംപടിയിൽ വഴിയാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മൂന്ന് ബൈക്കുകളിടിച്ചാണ് നിന്നത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കുകളില്ല. ശനി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നു മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

English Summary : Accident occured in Angamaly while car driver trying to help pedestrian