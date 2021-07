ഡൽഹിയിൽ തിയറ്ററുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും; നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ‌ ഇളവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ 50 ശതമാനം ശേഷിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും. മെട്രോ, ബസ് സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. യാത്രക്കാരെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

വിവാഹ, സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ 100 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്പാകളും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും. കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് 58 കോവിഡ് കേസുകളും ഒരു മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Delhi Theatres At 50%; Metro Trains, Buses At Full Capacity From Monday