അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു ബീജം ശേഖരിച്ച, ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ കോവിഡ് രോഗി മരിച്ചു. മൂന്നു മാസം മുൻപു കോവിഡ് ബാധിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് ന്യുമോണിയ രൂക്ഷമായതാണു മരണകാരണമായത്.

ഭര്‍ത്താവ് മരണക്കിടക്കയിലാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ 29 വയസ്സുകാരിയായ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. ബീജം ശേഖരിക്കുന്നയാളില്‍നിന്ന് അനുമതി നിര്‍ബന്ധമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ആവശ്യം നിരസിച്ചതോടെ ഭാര്യയും രോഗിയുടെ മാതാപിതാക്കളും കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

കാനഡയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന യുവദമ്പതികൾ 2020 ഒക്‌ടോബറിലാണ് വിവാഹിതരായത്. പിതാവിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവാവിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിലധികം ഭര്‍ത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അടിയന്തരമായി വാദം കേള്‍ക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉച്ചയോടെ രോഗിയുടെ നില വീണ്ടും ഗുരുതരമായി. ബീജം ശേഖരിക്കാന്‍ പരമാവധി മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂവെന്ന് ഭാര്യ അഭിഭാഷകനെ അറിയിച്ചു.

വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തു ഹൈക്കോടതി ബീജം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാന്‍ ആശുപത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബീജം ശേഖരിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ രോഗി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനത്തിന് കോടതി അനുമതി ആവശ്യമാണ്. കോടതി ഉത്തരവു ലഭിച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം രോഗിയില്‍നിന്നു ബീജം ശേഖരിച്ചതായി സ്റ്റെര്‍ലിങ് ആശുപത്രിയുടെ സോണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ അനില്‍ നമ്പ്യാര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രക്രിയയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണു തീരുമാനിച്ചത്. സാധാരണഗതിയില്‍ ഇതിനു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം കൂടി ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്കു സമ്മതം അറിയിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവ് അനിവാര്യമായിരുന്നെന്നും അര മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Hours after hospital collected his sperm on HC directive, Covid patient dies in Vadodara