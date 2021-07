ബംഗ്ലദേശിന് 200 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ നൽകാൻ ഇന്ത്യ; ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗ്ലദേശിലേക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗം ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ. 200 മെട്രിക് ടൺ ദ്രവീകൃത മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് ബംഗ്ലദേശിലേക്കു പുറപ്പെടുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതാദ്യമായാണ് ഓക്സിജനുമായി ട്രെയിന്‍ വിദേശരാജ്യത്തേക്കു സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ചക്രധർപൂർ ഡിവിഷനിലെ ടാറ്റയിൽനിന്ന് 200 മെട്രിക് ടൺ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ബംഗ്ലദേശിലെ ബെനാപോളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുക. ബംഗ്ലദേശിലേക്ക് പത്ത് കണ്ടെയ്നറുകളിലായാണ് ഓക്സിജൻ കയറ്റിവിടുന്നത്. ട്രെയിൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു.

ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി 2021 ഏപ്രിൽ 24ന് ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനോടകം 35,000 മെട്രിക് ടൺ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഏകദേശം 480 ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു.

English Summary: In a first, Oxygen Express to supply LMO to Bangladesh