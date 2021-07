ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക നിയമങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ കേസുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഡൽഹി സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടിക തള്ളി ലഫ്റ്റ്നന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാല്‍. സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാനൽ തള്ളാനുള്ള ബൈജാലിന്റെ തീരുമാനം ഡൽഹിയിലെ ജനത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ പ്രതികരിച്ചു. മന്ത്രിസഭയെടുത്ത തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ജനത്തെ അപമാനിക്കലാണെന്നു കേജ്‍രിവാൾ ആരോപിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർമാർ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ബിജെപിയെ തോൽപിച്ചുവിട്ടു. ബിജെപിയെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ ഡൽഹി ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. ബിജെപി ജനാധിപത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കണം– കേജ്‍രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടിക തള്ളിയ ഡൽഹി ലഫ്റ്റ്നന്റ് ഗവർണർ ഡൽഹി പൊലീസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരവും നൽകിയെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ പ്രതികരിച്ചു.

ജനുവരി 26ലെ കർഷക പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളിൻമേലുള്ള കേസില്‍ ഡൽഹി പൊലീസിനു വേണ്ടിയുള്ള അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടികയ്ക്കാണു മന്ത്രിസഭ തിങ്കളാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകിയത്. എന്നാൽ ഡൽഹി ലഫ്റ്റ്നന്റ് ഗവർണർ അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടിക തള്ളുകയായിരുന്നു. വിഷയം രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വിടുകയാണെന്ന് ബൈജാല്‍ ഡൽഹി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ് നൽകിയ പട്ടികയിലെ 11 അഭിഭാഷകരെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായി നിയമിക്കുകയാണെന്നും ബൈജാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: "Insult To People Of Delhi": Arvind Kejriwal On Lt Governor's Latest Move