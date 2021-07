പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 16 ലക്ഷം തട്ടി; 17 വയസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ഇന്‍ഡോർ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അയൽവാസി പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 16 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത 17 വയസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. മധ്യപ്രദേശിലെ ബാംനിയ സ്വദേശിയായ 17 വയസ്സുകാരനെയാണ് ഭാഡ്‌ഗോണ്ട പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് 16 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണമാണു പലപ്പോഴായി പ്രതി കൈവശപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂമി വിറ്റ വഴിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചു പണം വന്നിരുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ പ്രതി അതിൽ നിന്നും പണം എടുത്തു നൽകാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പല തവണയായി അലമാരയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടി പണം എടുത്തു നൽകി.

രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഒരുലക്ഷം രൂപ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടുകാർ പിടികൂടി. തുടർന്നു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണു സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന ഭീഷണിയുടെയും പണം തട്ടലിന്റെയും വിവരം പുറത്തുവന്നത്. 16 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനോടകം പ്രതി കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഇതോടെയാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

