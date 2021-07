‘ലക്ഷങ്ങൾ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു; കാരണം പെഗസസ് പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ’

ജറുസലം∙ ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ പെഗസസിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം കത്തിപ്പടരുന്നതിനിടെ ന്യായീകരണവുമായി പെഗസസ് നിർമാതാക്കളായ ഇസ്രയേൽ കമ്പനി എൻഎസ്ഒ. ലോകത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കണക്കിന് ആളുകൾ നന്നായി ഉറങ്ങുന്നതും സുരക്ഷിതരായി സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഇതുപോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നു കമ്പനി പ്രതികരിച്ചു.

ഉപഭോക്താക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റകളിൽ കമ്പനിക്കു കൈകടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും എൻഎസ്ഒ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഉപയോഗിച്ചു ചോർത്തിയെന്ന വിവരമാണു പുറത്തുവന്നത്. ഇസ്രയേലി സ്ഥാപനം വിവിധ സർക്കാരുകൾക്കു വിറ്റ ഫോൺ സ്പൈവെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണു കൃത്യം നടപ്പാക്കിയതെന്നും മാധ്യമങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പുറത്തുവിട്ടു.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ രാത്രിയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുകയും സുരക്ഷിതരായി നടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നതു പെഗസസും അതുപോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവരെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഏജൻസികളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകളാണ്– എൻഎസ്ഒ വക്താവ് അറിയിച്ചു. എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒളിക്കുന്നവരെ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു.

ലോകത്തെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ ഇരുട്ടിലാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വഴികളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് എൻഎസ്ഒയും മറ്റ് കമ്പനികളും സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകൾ അവർക്കു നൽകുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോ, ശേഖരിച്ച ‍ഡേറ്റ പരിശോധിക്കുന്നതോ എൻഎസ്ഒ അല്ലെന്നും കമ്പനി വക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു. സുരക്ഷിതമായ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സഹായിക്കുകയാണു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Pegasus Maker Says Millions Sleep Well At Night Due To Such Technologies