‘ഫോൺ ചോർത്താമോ?, ഉറക്കം കളയുന്നത്രയും കോളുകൾ’; കൊയിലാണ്ടിയിലും പെഗസസ്

‘ഹലോ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ? എത്ര ഫോണുകൾ വരെ ചോർത്താൻ സാധിക്കും ?, ഫോണിലുള്ള എല്ലാം ചോർത്താമോ ?’ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി പി.സി. സനൂപിന്റെ ഫോണിലേക്കു ഈയിടെയായി വരുന്ന കോളുകളുടെ ഏകദേശ രൂപമാണിത്. ഇതൊന്നും മലയാളത്തിലാകില്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി പോലെയുള്ള ഏതൊക്കെയോ ഭാഷകളിലാണു ചോദ്യങ്ങളെന്നാണ് സനൂപ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിനു ഫോൺ കോളുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മിക്കതും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലാണ്. ബിഹാറിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നു വരെ അർധരാത്രിയിൽ ഫോൺകോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ മാത്രം ഒരൊറ്റ ‘തെറ്റ് ’ മാത്രമേ സനൂപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ‘പെഗസസ് ഓൺലൈൻ’ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പിഎസ്‌സി പഠനത്തിനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു അത്. 6 വർഷം മുൻപ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ തുടങ്ങിയ പിഎസ്‌സി കോച്ചിങ് കേന്ദ്രത്തിന് ‘പെഗസസ്’ എന്ന പേരിട്ടു എന്നൊരു ‘തെറ്റും’ സനൂപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ കമ്പനിയായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ പെഗസസ് ലോകത്തെ വിവിധ നേതാക്കന്മാരുടെയും മറ്റും ഫോണുകൾ ചോർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന വാ‍ർത്ത ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പുറത്തുവന്നത്.



കൊയിലാണ്ടിയിലെ പെഗസസ്



ലോകനേതാക്കളുടെ വരെ ഫോൺ ചോർത്തിയെന്ന വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പെഗസസ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, പെഗസസ് വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ കൊയിലാണ്ടിയിലെ സനൂപിന്റെയും സുഹൃത്ത് കെ.ടി. അബിന്റെയും സ്വസ്ഥത ‘ചോർന്നുപോയ’ നിലയിലാണ്. 2015ലാണ് സനൂപ് പിഎസ്‌സി കോച്ചിങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പേര് ഇങ്ങനെയിട്ടത്. പെഗസസ് എന്നാൽ, ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ചിറകുള്ള കുതിരയാണ് പെഗസസ്. ലോഗോയും അതുതന്നെ ആക്കി. തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോച്ചിങ് നൽകി.



എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗണിൽ എല്ലാം താളംതെറ്റി. കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന സ്ഥിതിയായി. ഇതോടെയാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. അതിനും ‘പെഗസസ് ഓൺലൈൻ’ എന്നു തന്നെ പേരിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ലൈവ് ക്ലാസുകളും മറ്റു പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു കുരുക്കിൽപെടുമെന്നു സനൂപ് ചിന്തിച്ചില്ല.

പ്ലേസ്റ്റോറിലെ പെഗസസ്



ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ പെഗസസ് ഓൺലൈൻ എന്നു തിരഞ്ഞാല്‍ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുകളിൽതന്നെ കാണാം. ചിറകുവിരിച്ച നീലക്കുതിരയുടെ ലോഗോയും കൂടിയാകുമ്പോൾ സംഗതി യഥാർഥ പെഗസസ് പോലെയായി. ചാരസോഫ്റ്റ്‌വെയറായ പെഗസസ് നേതാക്കളുടെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവാദം വന്നതോടെ ഓൺലൈനിൽ ഇതേക്കുറിച്ചു തിരുയുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു. ചില വിരുതന്മാർ പ്ലേസ്റ്റോറിലും സേർച്ച് ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ‘പാവം’ പെഗസസ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്.



അബിനും സനൂപും

എജ്യുക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണെന്ന് അവിടെത്തന്നെ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്കവർക്കും അതൊന്നും നോക്കാൻ സമയമില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ ചോർത്തിയിട്ടു തന്നെ കാര്യമെന്നു കരുതിയിരിക്കുന്നവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തെളിയും. അതിൽ ഡയൽ ചെയ്യുന്നതോടെ കോൾ കൊയിലാണ്ടിയിലെത്തും. അബിനാണ് ഫോൺ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വിവാദമുണ്ടായ ദിവസം രാത്രിയാണ് ആദ്യമായി ഇത്തരം കോളുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ ഹിന്ദി കേട്ടപ്പോൾ റോങ് നമ്പർ എന്നു പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, തുടർച്ചയായി ഫോൺ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. രാത്രി ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കാത്ത സ്ഥിതിയായി.



പിറ്റേന്ന് സനൂപുമൊത്തു ചർച്ചചെയ്തപ്പോഴാണു ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ കാരണം തങ്ങളും കുടുങ്ങിയ കാര്യം ഇരുവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിളിക്കുന്ന ചിലരോട് ഇംഗ്ലിഷിൽ പറഞ്ഞു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. ബിഹാറിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതൽ ഫോൺകോളുകളും. ചില ഭാഷ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ല. മലയാളികളാരും വിളിക്കാറില്ലെന്നു അബിൻ പറയുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് കൂടി



കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വരെ ആയിരത്തിനടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് മാത്രമേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് ഉണ്ടായിരുന്നൂള്ളു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തോളം ഡൗൺലോഡുകളായി. ഇപ്പോഴും ഡൗൺലോ‍ഡ് വർധിക്കുകയാണെന്ന് സനൂപ് പറയുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച പിഎസ്‌സിയുടെ പുതിയൊരു ബാച്ച് തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുന്ന എല്ലാ ഫോൺ കോളുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഫോണിലേക്കു കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ‌ഇതിന്റെ പേരിൽ കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ സനൂപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമെങ്കിലും യഥാർഥത്തിൽ വിളിക്കുന്നവരുടെ കോളുകൾ നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. 6 വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപനത്തിനു പെഗസസ് എന്ന പേരിട്ടപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായി മാറിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും ഫോൺ ചോർത്താനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ചോദിച്ചു വിളിക്കുന്നവർ നിരാശരാകേണ്ട സ്ഥിതിയാണെങ്കിലും പഠനത്തിനായി വിളിക്കുന്നവരെ നിരാശരാക്കില്ലെന്നു സനൂപ് പറയുന്നു.



English Summary : Amid pegasus software controversy, there is a coaching centre named ‘Pegasus online' at Koyilandy