തിരുവനന്തപുരം∙ പേരൂർക്കടയിൽ എസ്ഐയ്ക്കു നേരേ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ കൂട്ടം കൂടി നിന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് എസ്ഐ നന്ദകൃഷ്ണനുനേരേയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

English Summary: Sub inspector attacked at Peroorkada, two arrested