‘നായയെ വീട്ടുകാർ രാത്രി കാറിൽ കെട്ടി’; പിന്നിൽ കെട്ടിവലിച്ചു, യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

അയർക്കുന്നം (കോട്ടയം) ∙ നായയെ വാഹനത്തിനു പിന്നിൽ കെട്ടിയിട്ടു വലിച്ചുള്ള ക്രൂരത വീണ്ടും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അയർക്കുന്നം–ളാക്കാട്ടൂർ റൂട്ടിലാണു സംഭവം. അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന കാറിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതു കണ്ട നാട്ടുകാരാണു വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള നായയായിരുന്നു അതെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ളാക്കാട്ടൂർ വലിയ കാഞ്ഞിരത്തുങ്കൽ ജെഹു തോമസ് കുരുവിളയെ (22) പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. നായയെ വീട്ടുകാർ രാത്രിയിൽ കാറിന്റെ പിന്നിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നെന്നും ഇതറിയാതെ വാഹനം എടുത്തതാണെന്നും യുവാവ് പൊലീനെ അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Dog tied to car and dragged on road in Ayarkunnam