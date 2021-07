പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്ഷത്തെ ഉൽപാദനം; പോരടിച്ച് വനം മന്ത്രിയും വകുപ്പു മേധാവിയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്ഷത്തൈ ഉൽപാദനം ആരു നടത്തണമെന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് ഉന്നതങ്ങളിൽ പോര്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതു പോലെ തദ്ദേശ വകുപ്പിനെ ഏൽപിക്കണമെന്നു വനം മന്ത്രിയും ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ, അതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണു വനംമേധാവിയുടെ നിലപാട്.



തൈ ഉൽപാദനം തദ്ദേശവകുപ്പിനു കൈമാറണമെന്ന ശുപാർശയോടെ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയുടെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസിഎഫ് വനം സെക്രട്ടറിക്കു നൽകിയ കത്തിൽ, വനംമേധാവി ഇതിനെതിരെ കുറിപ്പെഴുതി. ഇങ്ങനെയൊരു ശുപാർശ നൽകാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമില്ലെന്നു കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണു വനംമേധാവിയുടെ കുറിപ്പ്.

ഇതോടെ വനംസെക്രട്ടറി ശുപാർശയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ മാറ്റിവച്ചു. 35 കോടി രൂപയുടെ വൃക്ഷത്തൈകളാണു പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകാനായി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം ഒരു വർഷം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതു തദ്ദേശവകുപ്പു മുഖേന തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളികളെ ഏൽപിക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ അനുവാദത്തോടെ നൽകിയ ശുപാർശയാണു പിടിച്ചുവച്ചത്.

സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം തൈ ഉൽപാദനത്തിനു മുടക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാകുന്നില്ല. തദ്ദേശവകുപ്പിനെ ഏൽപിച്ചാൽ ഉൽപാദനത്തിനൊപ്പം, വിതരണവും പരിപാലനവും കൃത്യമായി നടക്കും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു നഴ്സറികൾ കണ്ടെത്താനും ചെലവ് നിർവഹിക്കാനുമാകും. ഓരോ വർഷവും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു വിതരണം ചെയ്യാനാണു കൂടുതലായി തൈ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്.

നഴ്സറികളിലെ ഉൽപാദനവും പരിപാലനവും വിതരണവുമുൾപ്പെടെ നാലുമാസത്തിലധികം അധ്വാനം ഇതിനാവശ്യമാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കു വേണ്ട മുഴുവൻ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും ഇതുവഴി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാനാകും. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുമാകുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നത്.

തന്നെ മറികടന്ന് അഡീഷനൽ പിസിസിഎഫ് നേരിട്ട് വനംവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കു ശുപാർശ നൽകുകയും, ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പല വേദികളിലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ വനംമേധാവിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണു സൂചന. സെക്രട്ടറിക്കു നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പാണു വനംമേധാവിക്ക് അഡീഷനൽ പിസിസിഎഫ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിലാണ് പദ്ധതി കൈമാറ്റം നിലവിൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ധൃതിപിടിച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ലെന്നും വനംമേധാവി കുറിപ്പെഴുതിയത്.

വരേണ്ട വഴിയിലൂടെയല്ല ശുപാർശ വന്നതെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ടെന്നാണു വിവരം. അടുത്ത പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തൈ ഉൽപാദനം തദ്ദേശവകുപ്പിനെ ഏൽപിക്കാനാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നു മാസം മുൻപു നൽകിയ ശുപാർശ തീരുമാനമെടുക്കാതെ മാറ്റിവച്ചതോടെ തൈ ഉൽപാദനം തുടങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണു സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി. ഒന്നരക്കോടി തൈയാണ് ഈ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടത്.

