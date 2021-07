ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരണം നടത്തുമെന്നു ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. ‘ഹൈക്കമാൻഡിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വൈകിട്ടോടെ ലഭിച്ചേക്കും. അതിനുശേഷം എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാം’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘കൂടുതലായൊന്നും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവരും. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നത് എന്റെ കടമയാണ്’– യെഡിയൂരപ്പയുടെ വാക്കുകൾ. 78 കാരനായ യെഡിയൂരപ്പ ഈ മാസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബിജെപിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായി ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ആഴ്ചകൾ നീണ്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തന്നോടു പാർട്ടി നേതൃത്വം രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച യെഡിയൂരപ്പ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഭരണം 2 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങ് 26നു നടക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ എന്തു തീരുമാനം എടുത്താലും അംഗീകരിക്കുമെന്നുമാണു യെഡിയൂരപ്പ പറ‍ഞ്ഞത്.

സംസ്ഥാനം വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന സമയത്തു നേതൃത്വം യെഡിയൂരപ്പയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കം കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ച ബെൽഗാവി ജില്ല യെഡിയൂരപ്പ ഞായറാഴ്ച സന്ദർശിച്ചു. കനത്ത മഴയിൽ കർണാടകയിൽ 9 ജീവനുകളാണ് ഇതുവരെ നഷ്ടമായത്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു.

നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ ഡാമുകളാണു തുറന്നുവിട്ടത്. മഴ 28 വരെ തുടരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2019ൽ യ‍‍‍െഡിയൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ സമയത്തും സംസ്ഥാനത്തു വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ശേഷം ഡൽഹിയിലെത്തിയ യ‍െഡിയൂരപ്പയെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ അന്ന് ഉടൻതന്നെ തിരിച്ചയച്ചു.

വെള്ളപ്പൊക്കബാധിത മേഖലങ്ങളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ യെഡിയൂരപ്പ ഒറ്റയ്ക്കു സംസ്ഥാന പര്യടനവും നടത്തി. ഇത്തവണ അതതു ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർക്കു തന്നെയാണ് ജില്ലയുടെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

