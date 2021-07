വോട്ടിന് പണം: തെലങ്കാനയിൽ ടിആർഎസ് എംപിക്ക് ആറു മാസം തടവ് ശിക്ഷ

ഹൈദരാബാദ്∙ വോട്ടിന് പണം നൽകിയെന്ന കേസിൽ തെലങ്കാന സിറ്റിങ് എംപി കവിത മലോത് കുറ്റക്കാരിയെന്ന് കോടതി. 2019ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കവിതയും കൂട്ടാളിയും പണം നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചെന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തിൽ കവിത കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ആറു മാസത്തെ കഠിന തടവും 10,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഒരു സിറ്റിങ് എംപിക്കെതിരെ വളരെ അപുർവമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി. എംപിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കുമെതിരെയുള്ള കേസുകൾ കേൾക്കുന്ന പ്രത്യേക സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി.

തെലങ്കാനയിലെ മഹബൂബാബാദിൽനിന്നുള്ള ടിആർഎസ് എംപിയാണ് കവിത. സംഭവത്തിൽ ഇന്നലെ തന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ച കവിത അപ്പീലുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കവിതയുടെ സഹായി ഷൗക്കത്തലി വോട്ടർമാർക്ക് 500 രൂപ വീതം നൽകുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ പണം നൽകുന്നത് കയ്യോടെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.



കവിതയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് പണം നൽകിയതെന്ന് ഷൗക്കത്തലി സമ്മതിച്ചതോടെ കവിതയെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. വിചാരണ സമയത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളും പൊലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.



English Summary: In a First, TRS MP Maloth Kavitha Given 6-Month Jail for Bribing Voters, to Move Telangana High Court