ബിജെപിക്കെതിരെ ബദൽപ്പട ഒരുക്കാൻ മമത; ചർച്ചയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഡൽഹി സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ, അനന്തരവനും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ഫോൺകോളുകൾ നിരീക്ഷിച്ചതിനു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരായ ബദൽ നീക്കത്തിനായി സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ള പാർട്ടികളുമായി ചർച്ചചെയ്തു നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനാണു മമതയുടെ സന്ദർശനം.

‘ശത്രുക്കളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിതന്നെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അൽപം കടന്നു പോയി’– അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ഫോൺ കോളുകൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തന്റെയും പഴ്സനൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ഫോൺകോളുകൾ ചോർത്തിയതു സംബന്ധിച്ച പെഗസസ് വിവാദം അഭിഷേക് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ത‍ൃണമൂലിന്റെ തന്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോർ, അഭിഷേക് ബാനർജി എന്നിവരുടെ ഫോണുകൾ ചോർത്തിയതിലൂടെ ബിജെപി ബംഗാളിനെയും ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നതായാണു തൃണമൂൽ കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ബിജെപിക്കെതിരായ ബദൽ രാഷ്ട്രീയം രൂപീകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണു മമത. ഇതു സംബന്ധിച്ചു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായാണു മമത ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതും.

‘2024ലെ പോരാട്ടത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ‌ തുടങ്ങണം. രോഗി മരിച്ചതിനു ശേഷം ഡോക്ടർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടു കാര്യമില്ല. സമയത്തു ചികിത്സ നൽകിയാൽ മാത്രമെ രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകൂ. ഇതാണു പറ്റിയ സമയം. നല്ല സമയം പാഴാക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും’– മമത മുൻപു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

ബംഗാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത നേടിയ ഉജ്വല വിജയത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രാജ്യത്തെ പല പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക കക്ഷി നേതാക്കളും മമതയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

