ദിവസേന 5100 ട്രിപ്പുകൾ; കോവിഡിലും നിലയ്ക്കാതെ ഡൽഹി മെട്രോ സർവീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിട്ടും പരമാവധി സർവീസുകൾ നടത്തിയെന്നു ഡൽഹി മെട്രോ (ഡിഎംആർസി). കോവിഡിന് മുൻപുള്ളതു പോലെ പരമാവധി ആവൃത്തിയിൽ ദിവസേന 5100 ഓളം ട്രിപ്പുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഡിഎംആർസി അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ സീറ്റുകളിലും യാത്രക്കാരെ ഇരുത്തി സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ നിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അനുമതിയുണ്ടാകില്ല. മെട്രോ സർവീസുകൾ പുനഃരാരംഭിച്ച ജൂൺ 7 മുതൽ 50 ശതമാനം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണു സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്.

പല സ്റ്റേഷനുകളിലും യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ മെട്രോ ട്രെയിനുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം പ്രകാരം ഒരു കോച്ചിൽ പരമാവധി 50 യാത്രക്കാരെ വരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും.

മഹാമാരിക്കു മുൻപ് 300 യാത്രക്കാരെ വരെ പ്രവേശിപ്പിച്ച സ്ഥാനത്താണിത്. എന്നാൽ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ പ്രവേശനത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു ഡിഎംആർസി അറിയിച്ചു.

English Summary : Trains running with highest frequency daily as during pre-Covid time : Delhi Metro