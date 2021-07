തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 2 പേര്‍ക്ക് കൂടി സിക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി (27), പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിനി (37) എന്നിവര്‍ക്കാണ് രോഗം.



തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വൈറോളജി ലാബില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ സിക ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 48 ആയി.

4 പേരാണ് നിലവില്‍ രോഗികളായുള്ളത്. ഇവരാരും ഗര്‍ഭിണികളല്ല. ആരും ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിറ്റുമല്ല. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Two more infected with zika in Kerala