ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമം; കാൽവഴുതി താഴേക്ക്, അദ്ഭുത രക്ഷപ്പെടൽ– വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറാൻ നോക്കവേ വഴുതിവീണ യാത്രക്കാരൻ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. കയ്യിൽ രണ്ടു ബാഗുകളുമായ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കവേ വഴുതിവീണ യാത്രക്കാരന്റെ കാൽ ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽ അകപ്പെട്ടു. റെയിൽവേ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടലാണ് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാഗ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽവച്ച ശേഷം ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിലുള്ള കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. വാതിൽപ്പടിയിൽ കാൽവയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ തെന്നി താഴെ വീണു. ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽ കാലു പോയ യാത്രക്കാരനെ സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ടായ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനുമാണ് പിടിച്ചു കയറ്റിയത്. ട്രെയിനിനൊപ്പം കുറച്ചു ദൂരം നീങ്ങിയ ഇയാളെ പൊലീസുകാരൻ കൂടെ ഓടി കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായി.



English Summary : On Camera, Man Slips Trying To Board Moving Train At Delhi Station, Cop To The Rescue