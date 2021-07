ബിജെപി നീക്കം മറ്റൊരു അഴിമതിക്കാരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കാൻ: കോൺഗ്രസ്

ബെഗംളൂരു∙ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പയുടെ രാജിയിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ്. അഴിമതിക്കാരനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റിയത് മറ്റൊരു അഴിമതിക്കാരനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതികരിച്ചു. ‘ഒരു അഴിമതിക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി മാറി മറ്റൊരു അഴിമതിക്കാരൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനു പകരം ജനങ്ങളുടെ വേദനകൾക്ക് കാരണമായ ബിജെപി എന്ന പാർട്ടി തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടണം’– സിദ്ധരാമയ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബിജെപി അധികാര രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷിയും ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. ബിജെപി എംഎൽഎമാരുടെ താൽപര്യമനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് ഡൽഹിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുഖം മാറ്റിയാൽ മോശം ഭരണത്തിന്റെയും അപജയത്തിന്റെയും പര്യായമായ ബിജെപിയുടെ നീചമായ സ്വഭാവം മാറുമോ? മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ ‘ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ട’യിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അപമാനിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



നീണ്ടനാളത്തെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ ഇന്നാണ് ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേയും ഒരേയൊരു ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണു യെഡിയൂരപ്പ. 2019 ജൂലൈയിൽ കോൺഗ്രസ്-ജെഡഎസ് സഖ്യത്തെ പുറത്താക്കി അധികാരമേറ്റു രണ്ടുവർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണു സ്ഥാനചലനത്തെപ്പറ്റി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായത്. സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് രാജി. പുതിയ ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ കെയർ ടേക്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും.



