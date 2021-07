ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ ദി വയർ. സൈന്യം, ബിഎസ്എഫ് മുതൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ റോ വരെ പെഗസസിന്റെ ചാരവലയിൽ പെട്ടിരുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. 2ജി കേസ് അന്വേഷിച്ച ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ പിഎ ആയിരുന്നയാൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ഫോണുകളും നിരീക്ഷണവലയത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക നയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച, സേനയിൽ അപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കേണലുമാർ, റോയെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത വിരമിച്ച രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്.

2018 ഫെബ്രുവരി 11നാണ് അന്നത്തെ ബിഎസ്എഫ് തലവനായിരുന്ന കെ.കെ. ശർമ കൊൽക്കത്തയിൽ ആർഎസ്എസ് സംഘടിപ്പിച്ച അതിർത്തി വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക യൂണിഫോമിൽ സംബന്ധിച്ചത്. ആർഎസ്എസിന്റെ ദേശീയ കോഓർഡിനേറ്റർ കൃഷ്ണ ഗോപാൽ, ജോയിന്റ് നാഷനൽ കോഓർഡിനേറ്റർ മുരളീധർ, ബിജെപിയുടെ ഇന്റലക്‌ച്വൽ സെൽ അംഗം മോഹിത് റോയി, മുൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ആർഎസ്എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ട്രസ്റ്റിയുമായ രന്തിദേബ് സെൻഗുപ്ത തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പമാണ് ഇദ്ദേഹം വേദി പങ്കിട്ടത്.

ഇതിന് ഒരു മാസത്തിനുശേഷമാണ് ശർമയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ പെഗസസിന്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ശർമയുടെ ഫോൺ ചോർത്തിയോ എന്നത് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കുശേഷമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. ശർമയുടെ മൂന്നു നമ്പരുകൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ശർമ 2018ൽ വിരമിച്ച ശേഷവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ അദ്ദേഹം ചാരവലയത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

വിരമിക്കലിനു പിന്നാലെ ബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ശർമയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. ജാർഖണ്ഡിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെനിന്നും പരമാവധി സീറ്റുകൾ ബിജെപിക്ക് നേടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തൃണമൂലിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനു പിന്നാലെ ശർമയെ മാറ്റി വിരമിച്ച മറ്റൊരു ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിവേക് ദുബയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയാറാക്കിയ എൻഎസ്ഒ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നയാൾ. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP)

ബിഎസ്എഫ് കമാൻഡന്റും പട്ടികയിൽ

ശർമയെ നിരീക്ഷിച്ച അതേ കാലയളവിൽത്തന്നെ ബിഎസ്എഫ് ഐജി ആയിരുന്ന ജഗ്ദീഷ് മൈതാനിയെയും പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചതായും വയർ പറയുന്നു. അസമിലെ ബിഎസ്എഫ് കമാൻഡന്റ് ആയിരുന്നു മൈതാനി. 2017 മുതൽ 2019 വരെയായിരുന്നു നിരീക്ഷണം. അതിർത്തിയിൽ വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൈതാനി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

റോയുമായി കൊമ്പുകോർത്തു, പട്ടികയിൽപ്പെട്ടു

ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജിതേന്ദ്ര കുമാർ ഓജയും ഭാര്യയും പെഗസസിന്റെ പട്ടികയിലുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ ഉൾപ്പെടെ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഓജ 2013–2015 കാലയളവിൽ ഡൽഹിയിലെ റോ അക്കാദമിയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘാംഗങ്ങൾക്കു ചാരവൃത്തിയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിച്ചിരുന്നു. 2018 ജനുവരിയിൽ ഓജയെ സർവീസിൽനിന്നു നീക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ വിരമിക്കേണ്ടി വന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഓജ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ (സിഎടി) 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സിഎടി 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേസ് തള്ളിയെങ്കിലും വിഷയം ഇപ്പോഴും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

കേന്ദ്രവുമായി ഉടക്കി, ചാരവലയിൽ

സർവീസ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രവുമായി ഉടക്കിയ രണ്ട് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നമ്പരും ചോർന്നുകിട്ടിയ ഡേറ്റബേസിലുണ്ട്. സമാധാന മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സൗജന്യ റേഷൻ നിർത്തലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്ക് 2017ല്‍ കേണൽ മുകുൾ ദേവ് വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. അന്ന് ജോധ്പുർ ആസ്ഥാനമായ 12 കോറിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്നു ദേവ്. 2019ലാണ് നിരീക്ഷണവലയത്തിൽപ്പെട്ടത്.

സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ നിയമം അഫ്സ്പയെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ 356 സൈനികർ ചേർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായത് അന്ന് (2018 ഓഗസ്റ്റ്) ജമ്മു കശ്മീരിലെ കോർ ആസ്ഥാനത്തെ ലീഗൽ ഓഫിസറായിരുന്ന കേണൽ അമിത് കുമാറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണും പട്ടികയിലുണ്ട്.

2ജി, കേജ്‌രിവാളിന്റെ പിഎ, നിതി ആയോഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ..

2ജി കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേശ്വർ സിങ്, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ പിഎ ആയിരുന്ന മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി.കെ. ജയിൻ എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.

ചിദംബരത്തിനെതിരായ എയർസെൽ – മാക്സിസ് കേസ് അന്വേഷിച്ചതും രാജേശ്വർ സിങ്ങാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ഫോൺ നമ്പരുകൾ ചോർത്തിയിരുന്നു. സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ ഐഎഎസുകാരിയായിരുന്നു. പിന്നീട് മുംബൈയിൽ അഭിഭാഷകയായി മാറി. മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ കേസുകളിൽ ഇവർ ഹാജരാകാറുണ്ടായിരുന്നു. 2017–19 കാലയളവിലാണ് സിങ്ങിന്റെ രണ്ടു ഫോണുകൾ ചോർത്തിയത്. ഇഡിയും സിബിഐയും സംയുക്തമായാണ് 2ജി കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. 2017ൽ കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളെയും കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു.

ആദ്യ കേ‍ജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം, ആരോഗ്യ സംവിധാന പരിഷ്കരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ജയിൻ ആയിരുന്നു. നിതി ആയോഗിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഒരു ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഫോണുകൾ ചോർത്തിയിരുന്നെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: From Army and BSF to RAW, Pegasus Spyware Threat Touched National Security Field Too, NITI Ayog, PM's Office, Kejriwal's PA Also Included