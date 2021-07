കവർച്ച, ഞെട്ടിക്കുന്ന മരണം..: രഹസ്യങ്ങളുടെ അറ തുറക്കാൻ ജയയുടെ കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ്

ചെന്നൈ ∙ തമിഴകത്തെയും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കൊടനാട് കൊലപാതകക്കേസ് വൻ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. കേസിന്റെ അവസാനഘട്ട വിചാരണ പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ വൻ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടാകുമെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനകൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിക്കു കടുത്ത ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

കൊടനാട് കൊലപാതകക്കേസിൽ വൻ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തു വരുമെന്നും ഇപ്പോൾ കേട്ട കഥകളേക്കാൾ അവിശ്വസനീയമായ കഥകൾ കേൾക്കാമെന്നുമാണു തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെ തനിക്കു നേരെ ഭീഷണിയുയർന്നെന്നും ട്വീറ്റ് നീക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ കോളുകളെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്തായാലും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വൻവൃക്ഷങ്ങൾക്കു നേരെ കേസ് വഴി തിരി‍ഞ്ഞു വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റിനു കാത്തിരിക്കുകയാണു തമിഴകം.

അന്നു രാത്രി കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ



തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ വിശ്രമകേന്ദ്രമായിരുന്ന കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ ബംഗ്ലാവ് കാവൽക്കാരൻ നേപ്പാൾ സ്വദേശി റാം ബഹദൂർ (50) കൊല്ലപ്പെടുന്നത് 2017 ഏപ്രിൽ 24നു രാത്രിയാണ്. മറ്റൊരാൾക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. ബംഗ്ലാവിന്റെ 13 ഗേറ്റുകളിൽ പത്താമത്തേതിലെ ജോലിക്കാരാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. കാവൽക്കാരിൽ ഏറെയും നേപ്പാൾ സ്വദേശികളായിരുന്നു. കോത്തഗിരിയിൽനിന്നു 19 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 1000 ഹെക്ടർ തോട്ടവും 5000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ബ്രിട്ടിഷ് മാതൃകയിലുള്ള ബംഗ്ലാവും ജയയുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായിരുന്നു. അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ വേനൽക്കാലത്തു തമിഴ്നാടിന്റെ ഭരണചക്രം തിരിഞ്ഞത് ഇവിടെനിന്നാണ്. നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടിവന്നപ്പോഴെല്ലാം അവർ ഇവിടെയെത്തി.



കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ തേയിലത്തോട്ടം. ചിത്രം: Bhanu Prakash Chandra/The Week

1992ൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയ ജയ, തോഴി ശശികലയുടെയും ദത്തുപുത്രൻ സുധാകരന്റെയും പേരിലാണ് ആദ്യം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും ഇവരുമായി ഇടഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ പേരിലേക്കു മാറ്റിയെന്നുമാണു വിവരം. ജയ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഡയറക്ടർമാർക്കായിരുന്നു മേൽനോട്ടം. 2015 ഒക്ടോബർ 14ന് ആണ് ഒടുവിൽ അവർ ഇവിടെ എത്തിയത്. നവംബർ എട്ടിനു മടങ്ങി. ജയലളിതയുടെ കാർ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന കനകരാജ് നൽകിയ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരമാണ് 2017 ഏപ്രിൽ 23ന് എസ്റ്റേറ്റ് കാവൽക്കാരനായ നേപ്പാൾ സ്വദേശി ഓം ബഹദൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്തി എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് കൊള്ളയടിച്ചത്. കേസിലെ 11 പ്രതികളും മലയാളികളായിരുന്നു.

കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ.

ജയയ്ക്കു വേണ്ടി ശശികല ‘വാങ്ങിയ’ സാമ്രാജ്യം



മേട്ടുപ്പാളയം റോഡിൽനിന്നു ചുരം കയറിയാൽ കോത്തഗിരിയായി. അവിടെനിന്നു 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രം, ടാറിട്ടു മിനുക്കിയ മനോഹരമായ റോഡ്. കോത്തഗിരിയിൽനിന്ന് അഞ്ച് ഹെയർപിൻ വളവുകൾ താണ്ടിയാൽ എസ്റ്റേറ്റിലെത്താം. കൊടനാട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണിത്. ബ്രിട്ടിഷുകാർ നിർമിച്ച എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അവസാന ഉടമ പീറ്റർ കാൾ എഡ്വേഡ് ക്രെയ്ഗ് ജോൺസ് എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. 1975ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വില്യം ജോൺസാണ് എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയത്. എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങണമെന്ന ജയലളിതയുടെ ആഗ്രഹം 1992ലാണ് ക്രെയ്ഗിനു മുന്നിലെത്തിയത്. ബാങ്ക് വായ്പകൾ ചിലത് അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.



പീറ്റർ കാൾ എഡ്വേഡ് ക്രെയ്ഗ് ജോൺസ്. ചിത്രം: The Week

എന്നാൽ 2 വർഷംകൊണ്ട്, ശശികലയും സംഘവും ഗുണ്ടകളെയിറക്കി എസ്റ്റേറ്റ് വെറും 7.6 കോടി രൂപയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് ‘ദ് വീക്കിനു’ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ക്രെയ്ഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. നൂറ്റി അൻപതോളം ഗുണ്ടാകളാണത്രേ ഇതിനു വേണ്ടി നിരന്തരം എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയിരുന്നത്. ശല്യം സഹിക്കാനാകാതെ ഒടുവിൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ജയയുടെ മരണ ശേഷം, എസ്റ്റേറ്റ് തിരികെപ്പിടിക്കാൻ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമെന്ന് ക്രെയ്ഗ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നില്ല. നീലഗിരി മലനിരകളിലെ ഹരിതഭംഗിയും കോടമഞ്ഞിന്റെ കുളിരുമൊക്കെ ജയലളിതയുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സങ്കേതമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റി.

കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ തടാകവും സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളും.

എസ്റ്റേറ്റിലേക്കു വരുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി റോഡ് മാർഗം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് പത്താം നമ്പർ ഗേറ്റിലൂടെയായിരുന്നു ജയ അകത്തു കയറിയിരുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും നേരിട്ടു കാണാനായിരുന്നു ഇത്. അമ്മയുടെ രാജകീയ ഘോഷയാത്രയെ അവർ വാദ്യഘോഷങ്ങളൊരുക്കിയും ആരതി ഉഴിഞ്ഞുമൊക്കെയാണു വരവേറ്റിരുന്നതും. പത്താം നമ്പർ പ്രത്യേക വാതിലിലൂടെ അകത്തു പ്രവേശിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ പ്രഭാത–സായാഹ്ന നടത്തത്തിനിടെ ജയ തൊഴിലാളികളെ നേരിട്ടു കാണുമായിരുന്നു. പിന്നീട് യാത്ര ബാറ്ററി കാറിലേക്കു മാറി. കെട്ടിടത്തോടു ചേർന്ന് ചെറിയ തടാകത്തിലെ ബോട്ട് സവാരിയും ജയ ഏറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യനില മോശമായി ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും മുൻപ് ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും താമസിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവത്രേ. ആ മോഹം സഫലമാകാതെയായിരുന്നു യാത്ര.



കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒൻപതും പത്തും ഗേറ്റുകൾ. പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ഒൻപതാം ഗേറ്റു വഴിയായിരുന്നു ജയലളിത അകത്തേക്കു പ്രവേശിച്ചിരുന്നത്. പത്താം ഗേറ്റിനു സമീപമാണ് ജയലളിതയെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ കാവൽനിന്നിരുന്ന നേപ്പാൾ സ്വദേശിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതും.

5000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള കൊട്ടാരമാണിത്. വെളുത്ത മാർബിളിൽ തീർത്ത ഒരു മിനി ‘സെക്രട്ടേറിയറ്റ്’. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18 മുറികളുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഓഫിസുകളും വിശ്രമമുറികളുമുണ്ട്. ഡൈനിങ്ഹാളും വിശാലമായ സ്വീകരണ മുറിയും. വിശാലമായ പുഷ്പോദ്യാനം, തടാകം, ആശുപത്രി, ഫാക്ടറി, തൊഴിലാളികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. 1600 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള എസ്റ്റേറ്റിനു പതിനൊന്നു കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഇവ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ്. കവാടത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരിടത്തുനിന്നു നോക്കിയാലും കെട്ടിടം കാണാനാവില്ല. വിശ്രമത്തിനും ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കുമാണ് ജയലളിത ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. ജ്യോതിഷികളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ദോഷപരിഹാര കർമങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് തമിഴ്നാട് ഭരണത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രം കൊടനാട് ആയിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ പലതും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ പതിനൊന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റ്.

ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെ കൊടനാട് കേസ്



കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും രണ്ടാം പ്രതിയുടെ ഭാര്യയും മകളും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ ദിവസം മരിച്ചത് അന്വേഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതി എടപ്പാടി സ്വദേശി കനകരാജ് (36) ചെന്നൈ–ബെംഗളൂരു ദേശീയ പാതയിൽ സേലത്തിനടുത്ത് ആത്തൂരിൽ അപകടത്തിൽ മരിക്കുകയായിരുന്നു. 2007 മുതൽ അഞ്ചു വർഷം ജയലളിതയുടെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഇയാൾ. രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണുആത്തൂരിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കനകരാജ് കാറിടിച്ചു മരിച്ചത്. കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട സേലം സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർ പിന്നീട് ആത്തൂർ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി. ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ഇവർ ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളായിരുന്നു. കനകരാജ് സേലത്തുനിന്നു 75 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആത്തൂരിലേക്കു ബൈക്കിൽ പോയതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



രണ്ടാം പ്രതി കോയമ്പത്തൂർ മധുക്കര സ്വദേശി കെ.വി.സയനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ ദേശീയപാതയിൽ പാലക്കാട് കാഴ്ചപ്പറമ്പിനു സമീപം നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്കു പിന്നിൽ ഇടിച്ചു കയറുകയാണുണ്ടായത്. സയനെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നിലയിലും ഭാര്യ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി വിനുപ്രിയ (28), മകൾ നീതു (അഞ്ച്) എന്നിവരെ കഴുത്തിന് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു മരിച്ച നിലയിലും കാറിൽ കണ്ടെത്തി. പുലർച്ചെ 5.45നാണു സയൻ ഓടിച്ച കാർ ലോറിക്കു പിന്നിൽ ഇടിച്ചത്. വിനുപ്രിയയും മകൾ നീതുവും അപകടത്തിൽ തൽക്ഷണം മരിച്ചെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും പിന്നീടാണു കഴുത്തിൽ സമാനരീതിയിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന്റെ നമ്പർ വ്യാജമാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.



സയന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടം.

കോയമ്പത്തൂരിൽ ബേക്കറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന കനകരാജും സുഹൃത്ത് സയനുമാണ് കൊടനാട് കവർച്ചയുടെ ആസൂത്രകരെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. സയൻ വഴിയാണു സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. അതിനാൽ, ഗൂഢാലോചനയ്ക്കു പിന്നിൽ ആരാണെന്നു വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവർ ഇവർ രണ്ടുപേർ മാത്രം. സേലത്തും പാലക്കാട്ടും നടന്ന അപകടങ്ങൾ തെളിവു നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നു പൊലീസ് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെ.



ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതം



കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽനിന്ന് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നു പൊലീസ് ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ജയലളിതയും ശശികലയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്കു സംഘം അതിക്രമിച്ചു കയറിയെന്നും രണ്ടു സ്യൂട്ട്കേസുകൾ മോഷണം പോയെന്നുമാണു വിവരം. ചെന്നൈ പോയസ് ഗാർഡനിലെ ജയയുടെ വസതിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കെന്നതുൾപ്പെടെ നിർണായക രേഖകളാണ് ആ പെട്ടികളിലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അവസാനമായി മൽസരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമർപ്പിച്ച കണക്കുപ്രകാരം ജയലളിതയ്ക്കു 117.13 കോടിയുടെ സ്വത്തുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു പോയസ് ഗാർഡനിലെ വസതി വേദനിലയംതന്നെ.



കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ ബോർഡ് (ഇടത്).

ശശികലയുടെ സഹോദര ഭാര്യ ഇളവരശിയുടെ പേരിൽ ഇത് എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ജയയുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ പലതിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കെന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. പോയസ്ഗാർഡന്റേതുൾപ്പെടെ നിർണായകമായ പല രേഖകളും കാണാതായ പെട്ടിയിലുണ്ടെന്നാണു സൂചന. ജയലളിതയുടെ മുൻ ഡ്രൈവറാണു മരിച്ച കനകരാജ്. തന്റെ പേരുപറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നുവെന്നു വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു ജയ ഇയാളെ പുറത്താക്കിയത്. ജയ മരിക്കുകയും ശശികല ജയിലിലാകുകയും ചെയ്തതോടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഇയാൾ മോഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്തെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം.



200 കോടി രൂപ എസ്റ്റേറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു മോഷണം നടത്തിയതെന്നു പിടിയിലായവരിൽ ചിലർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഇതു പൂർണമായി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. മോഷണം മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യമെന്നും രേഖകൾ കടത്താൻ വൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആദ്യം മുതൽ സംശയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഉൗട്ടിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.



