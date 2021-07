ലോക്സഭയിൽ അംഗസംഖ്യ ആയിരമോ അതിലധികമോ ആക്കാൻ നീക്കം: മനീഷ് തിവാരി

ന്യൂഡൽഹി∙ 2024ന് മുൻപ് ലോക്സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ ആയിരമോ അതിലധികമോ ആക്കാൻ ആലോചന നടക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരമായ സെൻട്രൽ വിസ്തയുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മനീഷ് തിവാരുടെ പ്രതികരണം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

‘2024ന് മുൻപ് ലോക്സഭയുടെ അംഗസംഖ്യ ആയിരമോ അതിലധികമോ ആക്കാൻ ആലോചന നടക്കുന്നതായി പാർലമെന്റിലെ ചില ബിജെപി എംപിമാരിൽ നിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു. ആയിരം സീറ്റുകളോടെയാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നത്. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ബഹുജനാഭിപ്രായം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്’– മനീഷ് തിവാരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നിയമനിർമാണം നടത്തുക എന്നതാണ് എംപിമായുടെ ജോലി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പത്താം ഷെഡ്യൂളിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. വികസന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 73,74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളുമുണ്ട്. ലോകസ്ഭയിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 1000 ആയി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശം സത്യമാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



അംഗസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്നു സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീ സംവരണം മൂന്നിലൊന്ന് ആക്കുന്നതിനായി അംഗസംഖ്യ ആയിരം ആകാൻ കാത്തിരിക്കണോ. 543 അംഗസംഖ്യയിൽ തന്നെ സ്ത്രീ സംവരണം മൂന്നിലൊന്ന് ആക്കാവുന്നതല്ലേ. ഇതിനായി സോണിയാ ഗാന്ധി രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കാർത്തി ചിദംബരവും രംഗത്തുവന്നു. പൊതുജനാഭിപ്രായം അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടേത് പോലൊരു വലിയ രാജ്യത്തിന് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത കൂടുതൽ പ്രതിനിധികളെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അംഗത്വം കുറയും, അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കാർത്തി ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



