വകുപ്പിലെ വ്യാജക്കള്ള് ലോബിയെ തൊട്ടു; എക്സൈസ് സ്ക്വാഡിനെ നിർജീവമാക്കാൻ നീക്കം

പാലക്കാട് ∙ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരുടെയും പെ‍ാലീസുകാരുടെയും സഹായത്തേ‍ാടെ നടക്കുന്ന വ്യാജക്കള്ള് നിർമാണവും സ്പിരിറ്റു കടത്തും സ്പിരിറ്റ് മറിച്ചുവിൽപനയ്ക്കും എതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന എക്സൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എൻഫേ‍ാഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാ‍ഡിനെ നിർജീവമാക്കാൻ നീക്കം. സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുക, വകുപ്പു മേധാവികൾക്ക് ഊമക്കത്ത് അയയ്ക്കുക, സമൂഹമാധ്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ ആരേ‍ാപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക തുടങ്ങിയവ നടത്തി സ്ക്വാഡിനെ തളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാണു പരാതി.

ലഹരിമരുന്നു ലേ‍ാബികളെയും വ്യാജമദ്യ ഇടപാടുകാരെയും നിയമത്തിനു മുൻപിലെത്തിച്ച സ്ക്വാഡ് ഏറെക്കാലമായി സിഐ ടി.അനികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിലെ മികവ് തെളിയിച്ച ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരാണ് അംഗങ്ങൾ. പാലക്കാട് അണക്കപ്പാറയിൽ 10 വർഷത്തിലധികമായി സ്പിരിറ്റു ചേർത്തുള്ള കള്ളും വിവിധ ലായനികൾ കൊണ്ടു കള്ള് നിർമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ലേ‍ാബിയെ കഴിഞ്ഞമാസം 27ന് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി. ഇതേ‍ാടെ വ്യാജക്കള്ള് മേഖലയിലെ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥ, അബ്കാരി അവിശുദ്ധബന്ധം കൂടിയാണു പെ‍ാളിഞ്ഞത്.



പിന്നീട്, തിരുവല്ല ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റിൽ 20,000 ലീറ്റർ വഴിക്കുവച്ചു മേ‍ാഷ്ടിച്ചു വിൽക്കുന്നതും സ്ക്വാഡ് കണ്ടെത്തി. മുൻപും ഇത് ആവർത്തിച്ചിരുന്നതായും അവർ കമ്മിഷണർക്കു റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകി. സ്ഥാപനത്തിലെ ചില ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരുടെ ഒത്തുകളിയിലൂടെ വൻതുകയാണു സ്പിരിറ്റു ചേ‍ാർത്തലിലൂടെ സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതേ‍ാടെ സ്ക്വാഡിനെതിരെ ഒളിഞ്ഞുംതെളിഞ്ഞും അക്രമം വർധിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.



അണക്കപ്പാറ വ്യാജക്കള്ള് കേസ് വകുപ്പിനുള്ളിൽ നീറിപ്പുകയുകയാണ്. ഏതുവിധേനയും സ്ക്വാഡിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന നിർദേശമാണു ഭരണകക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. വകുപ്പിനു മേ‍ാശപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നവർ ആരായാലും മുഖംനേ‍ാക്കാതെ നേരിടാനാണ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശം. അതു മറികടന്നു, രാഷ്ട്രീയനീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും പാർ‌ട്ടിയിലെ ഉന്നത നേതാവുകൂടിയായ വകുപ്പുമന്ത്രി കർശന നടപടികൾക്കു കമ്മിഷണർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതേ‍ാടെ സംഘടനാനേതാക്കൾ വെട്ടിലായി.



അണയ്ക്കപ്പാറയിൽനിന്നു പിടികൂടിയ സ്പിരിറ്റ് (ഫയൽ ചിത്രം)

വിഷയം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉന്നയിച്ച് പരിഹാരം തേടാനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായാണു സൂചന. വ്യാജക്കള്ള് നിർമാണ കേസിൽ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ അടക്കം 13 പേരെ സസ്പെ‍ൻഡ് ചെയ്യുകയും അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറേ‍ായ്ക്കു കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതും നേതാക്കളെ ചെ‍ാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളുകേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാരനും കേസിലെ പ്രധാനപ്രതിയുമായ സേ‍ാമൻനായരുമായുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ സമൂഹമാധ്യമ ബന്ധവും, ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരിൽ ചിലർ കൈപ്പറ്റിക്കെ‍ാണ്ടിരുന്ന മാസപ്പടിയുടെ കംപ്യൂട്ടർ രേഖകളും അടക്കം പരിശേ‍ാധിച്ചായിരുന്നു വകുപ്പിന്റെ നടപടി.



രേഖയനുസരിച്ച് സംശയനിഴലിലുള്ള കൂടുതൽപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു മന്ത്രിതല നിർദേശമെന്നും അറിയുന്നു. എന്നാൽ അതു വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളവരിൽ നടപടിയെ‍ാതുക്കി. പിന്നീട് 70 ഉദ്യോ‍ഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റാനും ഉത്തരവിട്ടു. മദ്യദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇത്രയും പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടസ്ഥലമാറ്റവും എക്സൈസിൽ ഇതാദ്യമാണ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് വിജിലൻസ് എസ്പി മാസപ്പടി ഡയറിയും, 2016 മുതൽ മാസപ്പടി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കും പിടിച്ചെടുത്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

തുടർച്ചയായി സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം മറ്റു ജില്ലകളിലും സ്‌ക്വാഡ് വ്യാജക്കള്ളിന് എതിരായ നടപടി കർശനമാക്കിയതേ‍ാടെ വർഷങ്ങളായി മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നവർ രേ‍ാഷത്തിലാണത്രെ. അണക്കപ്പാറ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചു നേരിട്ട് കമ്മിഷണർ സ്ക്വാ‍ഡിനെ അറിയിച്ചവർ കരിങ്കാലികളും ഒറ്റുകാരുമാണെന്നും പ്രചാരണമുണ്ട്. ഇന്റലിജൻസിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വൻ ലേ‍ാബിയെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകിയത്. അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മൂന്നുതവണ ഭീഷണിയുണ്ടായി. അക്രമിക്കാൻ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഇറക്കുന്നതായും ചിലർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതായി പരാതിയുയർന്നു.



ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്‌സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് കേസിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതും സ്ക്വാഡിനെതിരെ തിരിയാൻ വകുപ്പിലെ ലേ‍ാബിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നീക്കത്തിന് ഒരു വിഭാഗം കരാറുകാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ആരേ‍ാപണമുണ്ട്. ഈ കേസിൽ പ്രതികളായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യഹർജി കോടതി നിരസിച്ചു. സ്‌ക്വാഡ് മുൻപ് പിടികൂടിയ വൻ ലഹരിമരുന്നു കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നടപടികൾ കാരണം പലർക്കും വർഷങ്ങളായി ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായി.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

മിക്ക പ്രതികൾക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയിലിൽ കിടന്നു ലഹരിമരുന്നു കച്ചവടം നടത്തിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നതും സ്റ്റേറ്റ് സ്ക്വാഡാണെന്നു വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്നു. അണക്കപ്പാറയ്ക്കുശേഷം കെ‍ാടുങ്ങല്ലൂരിലെയും ചിറ്റൂരിലെയും കലക്കുകള്ള് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ക്വാഡ് ഒ‍ാപ്പറേഷൻ നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തു മുഴുവൻ പരിശേ‍ാധന നടത്താനാണ് ഇപ്പേ‍ാൾ മന്ത്രിതല നിർദേശം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയുന്നു.



English Summary: Move to deactivate the Excise State Enforcement Squad, which is cracking down spirit mafia with the help of officials and police